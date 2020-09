Io Sono Francesco di Tricarico compie 20 anni. Il singolo veniva rilasciato nel 2000 per rimanere 7 mesi in classifica e dare il via all’attività artistica di Tricarico, facendolo conoscere ai fan.

Francesco Tricarico è tra i cantautori più originali degli ultimi anni. Deve il suo esordio all’anno 2000 e al rilascio del fortunato singolo Io Sono Francesco, che gli ha permesso di partecipare al Festivalbar e di esibirsi in apertura dei concerti di Jovanotti ottenendo ampi riscontri e il supporto del pubblico e delle radio.

Io Sono Francesco non solo ha dominato le classifiche per 7 mesi ma è stato anche certificato Disco di Platino e ha ottenuto una nomination al P.I.M come “canzone dell’anno” e una agli Italian Music Awards.

Io Sono Francesco compie i suoi primi 20 anni nel 2020 e torna sul mercato con un LP colorato in vinile 180g in edizione limitata e numerata, da collezione. A pubblicarlo è Universal Music che ripropone brani come La Pesca e il successo Musica ma anche Gioia, Brillantini, Lavanda, Il Caffè e Neve Blu.

Tutte le tracce sono state rimasterizzate per l’occasione da Claudio Giussani all’Energy Studio Mastering di Milano, con la sapiente cura di Alessandro Gengy Di Guglielmo di Elettroformati (Milano) per il cutting del vinile.

Il disco sarà disponibile per l’acquisto dal 25 settembre.

Lato A

Il Caffè

Musica

Io Sono Francesco

Neve Blu

Lato B

La Pesca

Brillantini

Lavanda

Gioia

Buongiorno buongiorno io sono Francesco

Io ero un bambino che rideva sempre

Ma un giorno la maestra dice oggi c’è il tema

Oggi fate il tema, il tema sul papà

Io penso è uno scherzo sorrido e mi alzo

Le vado lì vicino ero contento

Le dico non ricordo mio padre è morto presto

Avevo solo tre anni non ricordo non ricordo

Lei sa cosa mi dice neanche mi guardava

Beveva il cappuccino non so con chi parlava

Dice qualche cosa qualcosa ti avran detto

Ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri

Puttana puttana, puttana la maestra

Puttana puttana, puttana la maestra

Io sono andato al posto ricordo il foglio bianco

Bianco come un vuoto per vent’anni nel cervello

E poi ho pianto non so per quanto ho pianto

Su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto

Brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare

Venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare

Prendetele la mano e portatela via lontano

E datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie

Cadono le stelle è buio e non ci vedo e la primavera

È come l’inverno il tempo non esiste neanche l’acqua del mare

E l’aria io non riesco a respirare

E a dodici anni ero quasi morto

Ero in ospedale non mangiavo più niente

E poi pulivo i bagni, i vetri e i pavimenti

Per sei sette anni seicento metri quadriTadana tadadana

Tanananana TanananaE il mio capo il mio capo mi ha salvato

Li ci sono giochi se vuoi puoi giocare il padre è solo un uomo

E gli uomini son tanti scegli il migliore seguilo e impara

Buongiorno buongiorno io sono Francesco

Questa mattina mi sono svegliato presto

In fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo

Sorrido prendo un foglio scrivo viva Francesco

Brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare

Venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare

Prendetele la mano e portatela via lontano

E datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie

Venite bambini venite bambine

E ditele che il mondo può essere diverso

Tutto può cambiare la vita può cambiare

E può diventare come la vorrai inventare

Ditele che il sole nascerà anche d’inverno

Che la notte non esiste guarda la luna

Ditele che la notte è una bugia

Che il sole c’è anche c’è anche la sera