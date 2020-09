Ci sarà anche Harry Styles nel cast di My Policeman, e per l’ex One Direction si tratta della nuova esperienza davanti alla macchina da presa dopo il capolavoro Dunkirk di Christopher Nolan. Sono passate poche settimane dall’annuncio del suo ruolo in un altro film, Don’t Worry Darling di Olivia Wilde nel quale l’artista reciterà al fianco di Florence Pugh.

A questo giro Harry Styles, nel cast di My Policeman, lavorerà insieme all’attrice Lily James. Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo pubblicato nel 2012 da Bethan Roberts. La trama, incentrata sul mondo LGBTQ, racconta il triangolo amoroso tra l’insegnante Marion, il poliziotto Tom e Patrick, curatore di un museo. Marion è innamorata di Tom, che però rimarrà folgorato dall’incontro con Patrick. Styles vestirà i panni di Tom, il “policeman” del titolo.

Il film sarà diretto da Michael Grandage da una sceneggiatura di Ron Nyswaner – la stessa firma di Philadelphia – sotto la produzione di Greg Belanti, Robbie Rogers e Sarah Schechter. My Policeman uscirà sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Le esperienze con il cinema di Harry Styles continuano: oltre a Dunkirk e Don’t Worry Darling, a luglio si erano rincorsi i rumors sul film Faster, Cheaper Better nel quale l’ex One Direction dovrebbe recitare al fianco di Brad Pitt.

Il talento nella recitazione di Harry Styles, come già anticipato, è stato apprezzato nel film di Christopher Nolan. In Dunkirk l’attore ha indossato i panni di Alex nel contesto dell’evento storico meglio conosciuto come “Miracolo di Dunkerque”, quando le truppe britanniche e le forze franco-belghe erano tenute strette dai tedeschi, durante la seconda guerra mondiale, sul confine tra Francia e Belgio.

L’hype è già inevitabile, e la notizia della presenza di Harry Styles nel cast di My Policeman ha scatenato la curiosità di vedere l’artista di nuovo nelle vesti di attore, questa volta per gli Amazon Studios.