L’annuncio di God of War 2 era praticamente nell’aria, in vista della next gen di casa Sony. L’esordio ormai imminente di PS5, che vedrà la luce in Europa il prossimo 19 novembre, ha portato a corredo un gran carico di novità. E immancabilmente la stragrande maggioranza di queste ultime è legata al parco titoli che animerà il mercato nel periodo del lancio o in quello subito successivo.

Grandi esclusive quelle attese al varco, con i vari Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West e Sackboy A Big Adventure a trainare il carro. E con God of War 2 che immancabilmente si unirà alla festa nel giro di poco tempo. D’altronde di anni dall’uscita del predecessore ne sono passati ormai due abbondanti. E certe storie mitologiche hanno bisogno del prosieguo della loro narrazione.

God of War 2, solo su PS5 o c’è uno spiraglio per PS4?

Il dubbio su God of War 2, che nella fattispecie risponderà al nome ufficiale di God of War Ragnarok, è in particolare uno: sarà esclusiva assoluta PS5 o arriverà anche su PS4? Una domanda più che lecita, considerano le manovre di Sony con i titoli citati nel paragrafo precedente.

La compagnia nipponica ha infatti scelto con quelle produzioni di operare un doppio supporto su entrambe le generazioni di console. Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West e Sackboy A Big Adventure arriveranno sia su PS4 che su PS5. Chiaramente con le dovute differenze tecniche del caso dettate dall’hardware su cui gireranno.

Una scelta probabilmente dettata anche dall’impossibilità, da parte di Sony, di soddisfare le richieste del mercato con la prima ondata di console next gen. Si sopperirebbe così a una defaillance produttiva dettata dal lockdown di inizio anno, e al contempo si massimizzerebbero i guadagni provenienti dal lato software.

Potrebbe dunque essere anche God of War 2 destinato a subire lo stesso trattamento? Difficile dirlo a priori, considerando che gli stessi addetti ai lavori sono stati particolarmente elusivi su questo aspetto. Ci sono da tenere presenti numerosi fattori, non ultima la differenza prestazionale di PS4 e PS5.

Santa Monica ci ha abituati sempre a grandi spettacoli visivi, grazie alla capacità di sfruttamento di tutte le risorse messe a disposizione dagli hardware di riferimento. Sarebbe effettivamente possibile ottimizzare uno stesso gioco su due piattaforme differenti?

Solo il tempo potrà rispondere a questo quesito, e le prossime settimane di sicuro scioglieranno le riserve in merito.