Presentato ufficialmente i primi di agosto da “mamma” Samsung, il Galaxy Z Fold 2 ha fin da subito incuriosito un po’ tutti gli appassionati di tecnologia mobile. Non solo perché il suo predecessore ha ampiamente disilluso le aspettative – anche dal punto di vista squisitamente commerciale -, ma anche e soprattutto per le tante promesse del gigante sudcoreano, che hanno per mesi delineato un device elegante, potente e che ha decisamente saputo imparare dagli errori del passato. Tanto da rendere l’azienda con sede a Seul quella più attiva sul fronte degli smartphone pieghevoli, settore certamente ancora di nicchia ma in decisa crescita – con i competitor sempre più attivi in tal senso.

Con premesse tanto promettenti, i consumatori italiani saranno felici di sapere che il Samsung Galaxy Z Fold 2 è finalmente disponibile per l’acquisto anche nel Bel Paese. In particolare, il foldable di Samsung può essere acquistato da oggi, 18 settembre 2020, sulle pagine del colosso dell’eCommerce Amazon. La colorazione messa a disposizione sui listini dell’azienda di Jeff Bezos è quella nera, più sobria ed elegante rispetto all’alternativa Mystic Bronze, mentre per quanto riguarda la spedizione la disponibilità è indicata come immediata, con consegna anche domani a seconda della città di destinazione. Il prezzo è di 2049 euro, e definisce un device non adatto a tutte le tasche ma particolarmente indicato per chi è alla ricerca di un top di gamma dal “carattere” peculiare.

Non solo, con il Galaxy Fold 2, Samsung offre anche la garanzia Samsung Care+ inclusa in caso di rottura dello schermo nel primo anno. Lo smartphone pieghevole ha dalla sua, tra le altre cose, un ampio display esterno da ben 6,2 pollici e uno interno che invece si spinge fino a 7,6 pollici. Entrambi gli schermi sono pannelli di tipo Infinity-O edge-to-edge, con solo quello interno a poter contare sul nuovo vetro di protezione UTG (Ultra Thin Glass). Per quanto riguarda il processore, sotto la scocca troviamo un performante Qualcomm Snapdragon 865+.