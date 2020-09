Sono emersi tanti dettagli sul conto del Samsung Galaxy S20 fan Edition, in relazione alla scheda tecnica, che ricordiamo però essere ancora ufficiosa ed al probabile prezzo di vendita: il device sarà presentato il prossimo 23 settembre, ma ogni giorno si aggiungono nuovi dettagli a quanto già noto. Questa volta le indiscrezioni arrivano dal leaker ‘Jimmy Is Promo’, che con un tweet ci offre alcune immagini del Samsung Galaxy S20 Fan Edition a display acceso, e ripreso dal davanti e dal dietro. Il design del telefono ormai è più chiaro, dall’alto del suo display Infinity-O con foro centrale per il contenimento della fotocamera frontale, in cui alloggerà un sensore da 32MP. Sul retro, invece, il modulo fotografico è di forma rettangolare, con zoom ottico 3x e digitale 10x.







Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe anche includere la certificazione IP68 contro polvere e liquidi, mentre lo schermo avere una diagonale da 6.5 pollici con risoluzione fullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il device arriverà sul mercato con One UI 2.5 e Android 10, ad un prezzo di partenza per l’Europa pari a 699 euro (non sappiamo se per il modello 4G o 5G, anche se speriamo vivamente l’importo si riferisca all’esemplare con supporto alla tecnologia di rete di ultima generazione).

Un discorso che riprenderemo senz’altro in questi giorni, ancora prima della presentazione del 23 settembre. Naturalmente la speranza è che il costo del cartellino di questo famigerato Samsung Galaxy S20 Fan Edition si mantenga il più basso possibile, così da offrire oggettivamente un’alternativa valida a coloro che prediligono i device del colosso di Seul, senza per questo vedersi costretti a sborsare cifre folli come quelle richieste per un po’ tutti i top di gamma dei giorni nostri. Lasciate un commento all’articolo per farci sapere cosa pensate a riguardo attraverso il box in basso.