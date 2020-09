Ed ecco che il miracolo è servito: DayDreamer continuerà ad andare in onda per la gioia dei fan. Questa è la decisione di Mediaset che fa marcia indietro a poche ore da quella che era stata etichettata come l’ultima puntata di questa prima parte di stagione. Proprio poco fa, infatti, tramite comunicato, Mediaset ha messo a conoscenza la stampa dei cambiamenti nella programma a partire già da domenica pomeriggio.

DayDreamer andrà in onda domani pomeriggio con una doppia puntata in cui finalmente vedremo Sanem alla preparazione della campagna pubblicitaria della Compass ma, soprattutto, tra le braccia di Can. I due finalmente affronteranno la questione e ricominceranno da capo ed è proprio qui che i fan hanno temuto di doverli lasciare, sotto la finestra del bagno in cui la giovane assistente rimarrà bloccata per mano di Aylin.

DayDreamer torna in onda anche domenica, alle 16.30, con una puntata singola in cui Osman sta girando una serie tv, ma il regista e gli sceneggiatori non ne possono più delle continue interruzioni da parte di amici e parenti. Intanto Ceyda comunica a Can che finalmente Mackinnon ha accettato di partecipare a una cena di lavoro, ma Can si vede costretto a rifiutare. Quella sera infatti ha un appuntamento speciale con Sanem: la porterà al rifugio e guarderanno le stelle.

Anche per Lelyla ci saranno delle belle sorprese perché finalmente Emre ha deciso di rivelarle di provare qualcosa, fino a dove si spingeranno i due soprattutto adesso che Can e Sanem sono fidanzati. Al momento la messa in onda di DayDreamer è confermato nuovamente anche al sabato 26 settembre e poi domenica 27 almeno fino a quando non ci saranno nuovamente cambiamenti.

Ecco il promo originale dei nuovi episodi:

Inutile dire che i fan finalmente potranno tornare a vivere in pace perché in questi giorni erano già pronti a dare battaglia al cospetto di una cancellazione e uno slittamento al prossimo anno.