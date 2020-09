Non poteva filare tutto liscio e i problemi iOS 14 hanno fatto la loro comparsa già all’indomani della disponibilità dell’aggiornamento sugli iPhone compatibili. Alcuni errori sono stati presi in considerazione già nella giornata di ieri. Ora tocca invece sottolineare come tra i bug ce ne sia uno relativo alle app predefinite. Si tratta di certo di un’anomalia minore ma pure fastidiosa, almeno per chi puntava ad una nuova specifica funzione proprio del pacchetto software Apple.

Con iOS 14 è possibile scegliere l’app predefinita con la quale svolgere determinate operazioni. Un esempio su tutti: si può decidere di consultare una pagina web non con l’app Apple predefinita Safari ma, al contrario, con Chrome. La selezione può avvenire attraverso le impostazioni del telefono una volta sola per avere poi i suoi effetti sempre e comunque fino a nuova modifica. Ciò non vale realmente con l’ultimo aggiornamento software. Piuttosto capita che ad un nuovo riavvio dell’iPhone, per quanto si sia preferito Chrome appunto per la navigazione, al primo accesso web si aprirà una finestra in Safari.

Come già specificato, non si tratta certo di un bug bloccante ma molti utenti si dicono infastiditi dall’anomalia. L’aggiornamento iOS 14 è passato attraverso una lunga fase estiva di test attraverso ben 8 beta. Il fatto che l’errore sia sfuggito agli esperti risulta essere un po’ incomprensibile. Ciò che appare abbastanza scontato è che ben presto una versione dell’aggiornamento iOS 14.1 arriverà a superare prontamente il bug, magari nel giro di qualche giorno e di certo entro la fine di questo mese di settembre.

Per chi ha premura di utilizzare un’ app non ufficiale Apple come il browser ad esempio ma anche per altri scopi l’unica strada da intraprendere sarà quella di reimpostare ad ogni accesso al telefono la propria preferenza. D’altronde bisognerà portare pazienza solo per poco prima di una nuova release.