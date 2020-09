Da The Undoing a Fargo 4, da Riviera 3 al finale di Tin Star, sono queste le serie tv in arrivo su Sky nei prossimi mesi con buona pace del grande pubblico che dovrà “accontentarsi”. Possiamo dire che Sky è fortemente in crisi? Sì, possiamo dirlo. Alla luce del grande stop dovuto alla pandemia, la piattaforma è in crisi di contenuti e basta guardare la sua programmazione per capirlo.

Le serie tv americane che solitamente affollano questo inizio di stagione sono ferme al palo e la fine del tunnel è ancora lontana visto che le prime (vedi Grey’s Anatomy, i crime CBS e via dicendo) vedranno la luce non prima di fine ottobre o addirittura novembre. Questo significa solo una cosa che per le grandi serie tv americane che contano milioni di fan anche in Italia si dovrà aspettare il nuovo anno, salvo miracoli dell’ultima ora.

Alla luce di questo, ecco che Sky ha intenzione di correre ai ripari per non mettere in fuga i propri abbonati cercando di mettere insieme alcune serie per stuzzicarne l’appetito, ma ci riuscirà davvero?

Nelle scorse ore Sky ha alzato il velo sulla programmazione dei prossimi mesi e l’unica grande novità degna di nota sembra essere la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant, The Undoing – Le Verità non Dette. Per la messa in onda della miniserie tratta dal romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz dovremo attendere novembre (visto che il debutto americano su HBO è previsto per il 25 ottobre) ma non abbiamo ancora una data precisa. La serie andrà in onda in contemporanea quindi qualche giorno dopo oppure no?

Ecco il trailer della serie:

La domanda rimane senza risposta così come quelle che riguardano gli altri show annunciati e in arrivo su Sky Atlantic. Insieme alla miniserie firmata da David E. Kelley, gli abbonati potranno gustare a novembre anche i nuovi episodi di Fargo 4 e quelli di Riviera 3, la produzione esclusiva con Julia Stiles. A queste si aggiungeranno quelle previste per dicembre ovvero Queste Oscure Materie, che debutterà negli Usa e in Italia con gli episodi della seconda stagione, e il capitolo finale di Tin Star. A questi si aggiungeranno gli episodi finali di Billions 5 (dopo lo stop dovuto al Coronavirus).

Saranno queste le uniche novità che ci attendono negli ultimi mesi di questo caotico e difficile 2020? Il resto lo scopriremo sicuramente in corso d’opera appena le produzioni si saranno assestate e i lavori andranno avanti spediti, salvo ulteriori complicazioni.