Il nuovo album degli Smashing Pumpkins ha una data ufficiale, un nome, una copertina e una tracklist. Con un post pubblicato sui social nelle ultime ore la band di Billy Corgan ha rotto il silenzio. Lo aveva già fatto, in realtà, con la pubblicazione dei due singoli Cyr e The Colour Of Love, e il primo dei due sarà il titolo del disco.

La serie animata In Ashes

A due anni di distanza da Shiny And Oh So Bright Vol.1 / LP: No Past. No Future. No Sun la band di Chicago è pronta a rilanciarsi nel mercato con una novità: una serie animata in 5 episodi dal titolo In Ashes che servirà ad accompagnare i brani a partire dal 25 settembre.

Il nuovo album degli Smashing Pumpkins uscirà il 27 novembre e sarà composto da 20 tracce. Le due anticipazioni pubblicate nelle scorse settimane hanno svelato l’attitudine pop che probabilmente sarà il filo conduttore dell’intera pista sonora di Cyr, undicesima prova in studio di una delle realtà più influenti della scena alternativa degli anni ’90.

Tracklist

01 The Colour of Love

02 Confessions of a Dopamine Addict

03 Cyr

04 Dulcet in E

05 Wrath

06 Ramona

07 Anno Satana

08 Birch Grove

09 Wyttch

10 Starrcraft

11 Purple Blood

12 Save Your Tears

13 Telegenix

14 Black Forest, Black Hills

15 Adrennalynne

16 Haunted

17 The Hidden Sun

18 Schaudenfreud

19 Tyger, Tyger

20 Minerva

Nella formazione attuale troviamo tre componenti fondamentali della band: Billy Corgan alla chitarra e alla voce, James Iha (che milita anche negli A Perfect Circle) alle chitarre e al basso e Jimmy Chamberlin alla batteria, mentre Jeff Schroeder si alterna tra chitarre e tastiere.

Billy Corgan, inoltre, nel 2019 ha pubblicato il suo terzo disco solista Cotillons e insieme agli Smashing Pumpkins ha visitato l’Italia in occasione di Firenze Rocks nel 2019. Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo album degli Smashing Pumpkins? Quando di tratta di novità della band di Chicaco tutti tremano: dopo il successo dell’inarrivabile Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) tantissimi fan si sono fossilizzati sul sound delle chitarre taglienti, dei riff granitici e dell’attitudine grunge romantica arrivando a definire di minore importanza le opere successive, ma staremo a vedere.