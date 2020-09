The Rookie 2 e Nathan Fillion tornano a intrattenere il pubblico di Rai2 nella serata di venerdì 18 settembre. La seconda stagione, composta da 20 episodi, proseguirà sulla rete almeno per tutto l’autunno.

La serie, creata nel 2018 da Alexi Hawley, è basata su fatti realmente accaduti e segue le vicende di un uomo di mezza età che decide di rimettersi in gioco. John Nolan, un matrimonio alle spalle e un figlio già grande, diventa così la recluta più anziana del dipartimento di polizia di Los Angeles.

Si intitola Punto di rottura l’episodio 2×09 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

La fiducia di Nolan viene messa a dura prova quando cerca di aiutare il precedente proprietario di casa sua a ritrovare la famiglia. Nel frattempo, Harper ha finalmente ottenuto di visitare sua figlia, ma ogni cosa è messa a repentaglio quando il suo passato da agente sotto copertura ripiomba nella sua vita.

The Rookie 2 torna su Rai2 venerdì 25 settembre con l’episodio 2×10 dal titolo Il lato oscuro. Ecco la sinossi: l’agente Nolan e il team sono incaricati di scortare un noto serial killer donna. Nel frattempo, l’agente Chen incontra quello che sembra l’uomo perfetto il quale accende il suo interesse; infine l’agente Lopez è preoccupata per Wesley: la sua sindrome da stress post traumatico continua a peggiorare.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion (Rick Castle nella serie tv Castle) nel ruolo del protagonista John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è il sergente Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nei panni di Nyla Harper, new entry di stagione.

La serie è stata rinnovata per una terza stagione lo scorso maggio. A causa della pandemia di Covid-19, l’inizio delle riprese è slittato dall’estate all’autunno. Per questo motivo, la ABC ha deciso di rimandare il debutto di The Rookie 3 a data ancora da destinarsi, annunciando invece le première delle altre sue serie tv (tra cui Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4). L’ipotesi più probabile è che il network americano decida di mandarlo in onda entro la fine dell’anno.

The Rookie 2 e Nathan Fillion vi aspettano stasera su Rai2 a partire dalle 22:10, dopo la messa in onda di NCIS 17 in prima assoluta.