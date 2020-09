Prosegue la programmazione dei nuovi episodi di NCIS 17 su Rai2, partita lo scorso 11 settembre in prima visione tv: ogni venerdì la rete trasmette un episodio della seconda parte di stagione, ancora inedita in Italia, seguito da un nuovo episodio di The Rookie 2.

NCIS 17 è la più recente stagione del longevo procedural dedicato al Naval Criminal Investigative Service, trasmessa da CBS negli Stati Uniti la scorsa primavera e terminata in anticipo a causa dell’interruzione delle produzioni audiovisive imposta dal lockdown. Questo mese sono iniziate le riprese della stagione 18, che sarà anche quella del 400° episodio della serie, in arrivo in Italia nel 2021.

Attualmente la programmazione di NCIS 17 su Rai2 prevede la messa in onda di un episodio ogni venerdì sera fino al completamento della stagione, composta da 20 episodi dei 24 inizialmente previsti.

Ecco la trama dell’episodio 13, dal titolo Sotto Silenzio, in onda il 18 settembre alle 21.10 su Rai2.

Durante un’esercitazione di collaudo d’armi, eseguita dal Laboratorio Bellico della Marina, viene rinvenuto il cadavere dell’artigliere Danny Backer. Paradossalmente è stata proprio la sua ex-fidanzata Diana Murphy a sganciare il missile che lo ha dilaniato. Durante le indagini però, l’NCIS scopre che Backer era già morto quando la Murphy ha aperto il fuoco. Alla luce dei fatti Diana sembra essere innocente, ma l’improvvisa fuga della donna, fa pensare che sia comunque coinvolta in qualche modo nell’omicidio…

Venerdì 25 settembre, invece, andrà in onda l’episodio numero 14 dal titolo On Fire, che vede come guest star Patrick Duffy nei panni del tenente comandante della Marina in pensione Jack Briggs e Jonathan Chase in quelli del comandante della Marina Marshall May. Nell’episodio, dopo che Torres e Bishop sono rimasti coinvolti in un incidente, Torres viene ricoverato in terapia intensiva e combatte per la vita.

Sarà proprio Nick Torres uno dei protagonisti di NCIS 18, che nei nuovi episodi attesi su CBS a novembre esplorerà il suo passato e le origini della sua famiglia, come ha anticipato l’attore Wilmer Valderrama parlando dell’inizio della produzione della prossima stagione.