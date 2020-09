Con tutti gli occhi puntati su iOS 14 e sui futuri iPhone 12 – senza dimenticare l’intera linea di prodotti presentati da Apple nel corso del suo ultimo keynote -, c’è comunque ancora chi è interessato all’acquisto delle AirPods 2, auricolari senza fili della casa di Cupertino che garantiscono un’ottima qualità del suono e compatibilità assoluta con un po’ tutti i device realizzati dalla “mela morsicata”.

Quelle stesse AirPods 2 che possiamo trovare nella giornata di oggi, 18 settembre 2020, in offerta al prezzo più basso di sempre sulle pagine di Amazon. Il colosso dell’eCommerce capitanato da Jeff Bezos va a scontare in particolare sui sui listini la variante con case di ricarica Lightning, dunque non wireless. Questo significa che potete caricare le cuffie grazie alla stessa confezione tramite un tradizionale cavo, per un totale di 24 ore di autonomia. Il tutto al prezzo promozionale di 110,69 euro, rispetto ai classici 179 euro imposti da Apple. Il risparmio effettivo è dunque di circa 60 euro, per un costo che potrebbe davvero fare gola a molti. Come già saprete, queste cuffie si differenziano dal modello Pro perché non vantano una forma in-ear: sono comunque caratterizzate dalla presenza di una taglia unica, e garantiscono comodità e comfort, oltre che facilità nell’indossarle.

Offerta Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione) Si accendono automaticamente e si collegano all'istante

Si configurano facilmente con tutti i tuoi dispositivi apple2

Non è tutto, a rendere la promozione ancora più allettante troviamo infatti la possibilità offerta dai vertici di Amazon di pagare le Apple AirPods 2 con case di ricarica Lightning sfruttando la rateazione online, grazie all’accorso stretto con CreditLine di Cofidis. Questa soluzione vi permetterà di approfittare di tutte le condizioni vantaggiose previste dal finanziamento, che dà una risposta immediata alla vostra eventuale richiesta. Non solo, Amazon garantisce la consegna gratuita entro il prossimo lunedì 21 settembre, a patto di effettuare l’acquisto degli AirPods entro la giornata di oggi. In più, c’è l’opzione per implementare la protezione aggiuntiva AppleCare+ per due anni al prezzo di 39 euro, andando a spuntare la casella dedicata.