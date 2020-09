Il cambio offerta Iliad arriverà mai per i già clienti dell’operatore mobile? La domanda torna in auge in queste ore a seguito del lancio di una nuova tariffa da parte del vettore. A quest’ultima continua a non far seguito, purtroppo, la possibilità di un upgrade ad una soluzione diversa da quella prescelta al momento del passaggio a questo operatore.

L’ultimissima delle promozioni di Iliad prevede un bundle di 100 GB di GB, chiamate e SMS illimitati a 9,90 euro. In molti già clienti devono aver trovato la proposta particolarmente invitante ma si sono scontrati con la rigida politica del vettore che non gli consente di passare ad un piano nuovo, oggi come pure in passato.

Il cambio offerta Iliad è un anello mancante nei servizi dell’operatore e questa specifica scelta non è stata recentemente spiegata e motivata. Come visibile a questo link Twitter dell’account Iliad ufficiale non sono poche le richieste dei clienti che vogliono passare ad altro piano, oramai da tempo e oggi più che mai. I primissimi utenti che hanno dato fiducia a questo operatore, ad esempio, sono vincolati al primissimo piano di lancio del 2018 a 5,99 euro ma con soli 30 GB di pacchetto di connessione dati (diventati quasi anacronistici in questo 2020). A più di 2 anni dal’arrivo dell’operatore nel nostro paese, proprio quella proposta potrebbe stare stretta a non pochi ma, almeno ufficialmente, non è possibile passare ad alcuna tariffa successiva a quella di entrata.

In realtà una soluzione ci sarebbe eccome ma magari non proprio ortodossa. Sono in molti i clienti che hanno scelto di ricorrere alla triangolazione per passare ad una delle ultime proposte commerciali dell’operatore. In pratica, in mancanza di cambio offerta Iliad, c’è chi preferisce abbandonare il vettore per un tempo davvero limitato a favore di qualche concorrente per poi rientrare a Iliad appunto con la tariffa desiderata. Un metodo magari efficace ma comunque ben poco comodo e immediato.