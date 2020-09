Procede il lento ritorno alla normalità per le principali produzioni televisive nordamericane. A poche settimane di distanza da The Handmaid’s Tale, Sex Education, Grey’s Anatomy e altre, è ora Pose 3 a farsi un po’ più vicina ogni giorno che passa. Le riprese dei nuovi episodi partiranno infatti a ottobre, una volta esaurita la fase di test e controlli sanitari ai quali si sono sottoposti alcuni membri della troupe.

Come per la stragrande maggioranza delle serie tv, anche per Pose 3 il ritorno sul set segna la fine di uno stop durato più di sei mesi. Non mi ha sconvolto il fatto che si decidesse di mettere in pausa la produzione, ma per me è stato un momento dolceamaro, confidava Indya Moore a Variety alcuni mesi fa. Da un lato, se qualcuno si fosse ammalato il contagio si sarebbe esteso molto in fretta. Dall’altro, alla maggior parte delle persone che lavora a una produzione del genere basta a malapena il proprio stipendio, quindi mi preoccupavo di come sarebbero riusciti a tirare avanti.

Il ritorno sul set riporta ora al lavoro i cocreatori della serie – Steven Canals, Ryan Murphy e Brad Falchuk –, i produttori e gli autori, oltre ai principali interpreti del cast, tutti di ritorno in Pose 3: Mj Rodriguez, Indya Moore, Dominique Jackson, Hailie Sahar, Charlayne Woodard, Ryan Jamaal Swain, Dyllón Burnside, Angel Bismark Curiel e Billy Porter. Per quest’ultimo è previsto inoltre il debutto alla regia in uno dei nuovi episodi.

Da un punto di vista narrativo, le prima anticipazioni sulle novità di Pose 3 sono arrivate da Stephen Canals, che in una recente intervista telefonica a TV Guide ha preannunciato un salto temporale al 1994:

Da un punto di vista tematico non ci sono grossi cambiamenti: i nostri eroi continuano a vivere a New York, questa volta nel 1994. Una grande novità riguarda Blanca, che troverà un amore. Uno degli elementi predominanti nel suo arco narrativo, in questa stagione, riguarda il tira e molla fra l’essere allo stesso tempo una partner e una madre. Come si trova un equilibrio fra ruoli diversi? Blanca è sempre stata così devota e focalizzata sui suoi figli… Ora finalmente inizia a concentrarsi su di sé e a perseguire i suoi obiettivi come non l’abbiamo mai vista fare prima. E ne esploreremo gli effetti a catena. Quale sarà l’impatto [di tutto ciò] sui suoi figli?

Secondo quanto riportato da TV Guide sarà Jeremy Pope – candidato agli Emmy 2020 per la sua splendida prova nella miniserie Hollywood – a interpretare il partner di Blanca. Ma capire come gestire le interazioni fra gli attori sul set resta fondamentale, viste le stringenti misure anticontagio da continuare a rispettare per poter proseguire il lavoro. È per questo, ha rivelato Canals, che il team creativo è stato costretto a rivedere la sceneggiatura di Pose 3:

Come giriamo le scene nelle ballroom? Le posticipiamo sperando che nel frattempo le restrizioni si allentino un po’? Sono queste alcune delle molte domande che ci poniamo, e alle quali dovremo trovare risposta strada facendo.

Ciò su cui Canals non ha dubbi è la possibilità di offrire al pubblico di Pose 3 una nuova, spettacolare colonna sonora e delle guest star epiche. Al mix di R&B e hip hop anni ’90 che la serie promette di riportare alla luce si aggiungerà infatti almeno un grande nome, paragonabile alla leggendaria Patti LuPone vista nella scorsa stagione. La faccenda resta top secret, ma il cocreatore della serie ha assicurato novità entusiasmanti in fase di casting, con comparsate che ci lasceranno a bocca aperta.

Le prime due stagioni di Pose sono disponibili in streaming su Netflix.