Valeria Corvino disegna la copertina di Zerosettanta, il nuovo album di Renato Zero che sarà rilasciato in tre volumi, a cominciare dal terzo volume. La data di rilascio è fissata nel 30 settembre, giorno del suo settantesimo compleanno. Gli altri volumi saranno rilasciati, invece, entro la fine dell’anno.

L’artista è nota per il carattere che è solita dare ai suoi ritratti a matita e china, così come ha fatto anche nella cover della prossima opera di Renato Zero. Per i suoi 70 anni, l’artista si è fatto in tre e tre sono le copertine realizzate che accompagneranno il triplo volume.

Il triplo album arriva a poco meno di un anno dalla pubblicazione di Zero Il Folle, che aveva anticipato con il singolo Mai Più Da Soli. La Vetrina è stato invece il secondo singolo estratto, con il videoclip che è stato invece presentato in occasione dell’edizione 2019 di IMAGinACTION a Ravenna.

Il compleanno a cifra tonda di Renato Zero avrebbe dovuto essere festeggiato sul palco, ma l’emergenza sanitaria ha comportato uno stop di tutti gli eventi, che saranno in parte recuperati nel 2021. L’annuncio di un progetto per i suoi 70 anni era stato dato al termine dell’ultimo concerto che ha tenuto al Palazzo Dello Sport di Roma. La tournée era partita proprio dalla Capitale, con una piccola residency con la quale ha aperto i concerti.

Nel 2017, Renato Zero ha festeggiato i suoi primi 50 anni di carriera con il rilascio di Zerovskij, album che ha portato in tour a cominciare dalle date al Foro Italico di Roma, concludendosi al Teatro Antico di Taormina con la doppia data dell’8 e del 9 settembre. Il tour ha transitato anche per il Collisioni Festival di Barolo e con una doppia data all’Arena di Verona. Con Zero Il Folle, invece, è tornato alla dimensione palasport andando a toccare tutte le maggiori città italiane.