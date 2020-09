Sono giorni caldi per quanto riguarda il bonus computer 2020, visto che a strettissimo giro sarà possibile inviare la domanda per ottenere un’agevolazione importante per l’acquisto di un PC. Dopo il nostro ultimo punto della situazione sulla questione, bisogna fare un po’ di ordine, in modo che tutti si facciano trovare pronti al momento giusto. Anche perché questa forma di agevolazione potrebbe coinvolgere un numero davvero elevato di italiani tra fine 2020 ed inizio 2021.

Le ultime del 16 settembre sul bonus computer 2020

Nello specifico, consultando diverse fonti autorevoli su argomenti simili, ho trovato conferme a proposito del via ufficiale alle domande per il bonus computer 2020 a partire dal prossimo 20 settembre. Il sito di riferimento per tutti resta infratelitalia.it, fermo restando una direttiva trapelata già nei giorni scorsi: sebbene la data riportata in precedenza non sia ufficiale, ma altamente probabile, dovete ricordare che la domanda dovrà essere inviata dal vostro operatore.

Dunque, anche il portale in questione non sarà utilizzato in prima persona dal cliente finale. A differenza di quanto avvenuto con il bonus bici, qui non dovremmo avere particolari ritardi, al punto che l’erogazione del bonus è prevista entro la fine del 2020. In questo modo si aiuteranno sia i venditori, sia i clienti finali, con un veloce salto dalla teoria alla pratica. Dettaglio non di poco conto, in un periodo storico particolare come questo.

L’anomalia sta nel fatto che la data risulti ufficiosamente fissata di domenica, anche se questo come detto non condiziona in modo diretto gli utenti. In ogni caso, durante il weekend vi forniremo qualche dettaglio extra per approcciare al meglio il bonus computer 2020, magari per interagire al meglio con il vostro operatore. Che ne pensate? Saranno sufficienti le agevolazioni concepite per l’acquisto di un PC e per il passaggio alla connessione veloce?