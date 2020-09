Non c’è mai stata una relazione d’amore o un coinvolgimento sessuale tra i personaggi Tokyo e Nairobi de La Casa di Carta, ma un bacio tra le due sexy rapinatrici della serie di Alex Pina è diventato un inno all’amore universale nel murale che appare in via Gravina a Madid, nel quartiere Chueca a nord della città.

L’opera è firmata da Tvboy, pseudonimo di Salvatore Benintende, il celebre street artist italiano ed esponente del movimento NeoPop che è considerato il Banksy nostrano: il bacio immaginato dall’illustratore ha fatto il giro della rete grazie alla foto scattata proprio dall’artista, che vive a Barcellona da molti anni e che ha realizzato questo progetto insieme al comune di Madrid.

Tvboy ha voluto immaginare come sarebbe stato un bacio tra i personaggi di Tokyo e Nairobi de La Casa di Carta, o tra le attrici Úrsula Corberó e Alba Flores che le interpretano. Vestite con l’iconica tuta rossa della serie tv (a cui sono stati aggiunti il logo di Tvboy e del Comune di Madrid sulle maniche), le due protagoniste appaiono intente a baciarsi appassionatamente: dietro di loro, un cuore dai colori della bandiera LGBTI+, un omaggio all’amore universale che non dovrebbe conoscere distinzioni né essere definito da etichette.

Oltre ad essere un tributo alla serie spagnola più famosa al mondo, il murale di TVboy fa parte di una serie di opere dell’artista italiano sul “tema dell’amore senza barriere di genere” ed è contemporaneamente un riferimento a “Madrid come città moderna e aperta da un punto di vista socioculturale e una delle grandi capitali LGTBI+ friendly“.

L’opera è destinata a diventare un punto di riferimento e di ritrovo per turisti e curiosi in quello che è uno dei quartieri più aperti e progressisti della città, oltre che per gli appassionati della serie tv La Casa di Carta, di cui sono attualmente in corso le riprese della quinta ed ultima stagione.