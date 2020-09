Il concerto di The Chainsmokers a Milano è annullato. Il perdurare dell’emergenza Coronavirus ha comportato un annullamento dell’evento che era in programma per il 10 ottobre è rimandato al 2021, in una data che attende ancora di essere annunciata.

I biglietti già acquistati per il concerto rimarranno validi per anche per la nuova data, che sarà annunciata nelle prossime settimane. Coloro che, invece, saranno impossibilitati a partecipare al nuovo concerto possono richiedere il rimborso economico del biglietto presso i punti vendita nei quali è stato effettuato l’acquisto.

Il duo tornerà quindi in Italia forte del successo dei singoli Closer e Don’t Let Me Know, che hanno inserito nell’EP Collage. Il disco, che contiene i brani Setting Fires, Inside Out e All We Know, ha debuttato nella Top 10 della Billboard Chart.

Con Halsey, Closer ha raggiunto e mantenuto la prima posizione della Billboard Hot 100 per 12 settimane consecutive, mentre su Spotify ha conquistato 1,6 miliardi di stream e 2,4 miliardi di views su YouTube.

Il successo è stato replicato da Don’t Let Me Down, con 1,2 miliardi di stream e 1,4 miliardi di views su Spotify ed è con questo brano che hanno ottenuto un Grammy Awards nella categoria “Best Dance Recording”.

Con Paris hanno ancora debuttato in prima posizione nelle tendenze settimanali UK, con quello che è stato il primo estratto dall’album di debutto Memories… Do Not Open. Something Just Live This è stato estratto come secondo singolo, nel quale si conta una collaborazione con i Coldplay. Il secondo album è, invece, Sick Boy.

