Verrà presentato il 23 settembre il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, a margine di un evento che verrà trasmesso in diretta streaming e che sarà possibile seguire in presa live. Ormai sappiamo tutto del modello economico del top di gamma asiatico: mancavano probabilmente solo indicazioni più precise relativamente al prezzo di vendita che gli sarà applicato, arrivate attraverso le previsioni di Roland Quandt, secondo il quale il device potrebbe avere un costo di 699 euro, una cifra che potrebbe valere la pena spendere per il comparto tecnico che dovrebbe contraddistinguere il terminale.

Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, difatti, monterà uno schermo fullHD+ da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate variabile tra i parametri 60, 96 e 120Hz. La variante 4G sarà equipaggiata con il processore Exynos 990, con tripla fotocamera posteriore a corredo, completamente supportata dalle funzioni della One UI 2.5 (Live Focus Video, Pro Video e tutte quelle di cui abbiamo fatto da poco la conoscenza per la linea dei Galaxy Note 20). I video pure sono stabilizzati con Super Steady. La videoregistrazione è di tipo 4K a 60fps, sia per quanto riguarda il comparto posteriore che quello frontale. La batteria del Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe avere una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W, ed anche wireless. Le colorazioni in cui il dispositivo sarà lanciato saranno tre, vale a dire Cloud Lavender, Cloud Navy e Cloud Red.

Si tratta di pazientare ancora un po’ in attesa che il Samsung Galaxy S20 Fan Edition venga presentato il 23 settembre, e crediamo da subito ufficializzato anche per il mercato italiano, ad un prezzo che non dovrebbe superare i 699 euro. Sareste disposti ad un simile investimento per un terminale di questo genere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.