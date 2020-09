Un risarcimento o rimborso Sky è possibile per tutte quelle partite che non saranno incluse nel pacchetto abbonamento Calcio perché in diretta solo su Dazn? Le associazioni a tutela dei consumatori Codici e Aeci stanno promuovendo una class action proprio contro Sky a seguito dell’ultima decisione del TAR che (in sostanza) da ragione ai diritti dei clienti. Si potrà dunque procedere nella direzione della restituzione di parte delle spese del servizio? Va chiarito esattamente come stanno le cose.

Chi ha sottoscritto un abbonamento nel triennio 2018-2021 non è stato opportunamente informato del fatto che alcune partite non sarebbero state visibili su piattaforma Sky ma sulla concorrente Dazn. La decisione del TAR di ieri 15 settembre ha confermato la sanzione a Sky di ben 7 milioni di euro già inflitta dall’Antitrust nel febbraio 2019 e questo per le mancate informazioni sulla reale composizione del pacchetto Calcio. Proprio a seguito di quest’ulteriore conferma, le associazioni di consumatori già menzionate ritengono necessario passare all’azione con una class action che restituisca il maltolto ai clienti.

Gli abbonati danneggiati devono essere risarciti in particolare secondo Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. Vanno rimborsati non solo i costi dell’abbonamento per mancanza di contenuti garantiti nel pacchetto. Proprio l’associazione dei consumatori fa riferimento anche a chi, esercitando il diritto di recesso dalla propria offerta, ha dovuto comunque pagare penali importanti e non dovute.

I dettagli sulla class action al via non sono ancora noti ma il procedimento potrebbe durare di certo non poco. Chi ritiene di aver subito un sopruso e a seguito pure dell’ultima decisione del TAR e desidera far valere i propri diritti potrà contattare le due associazioni qui menzionate per farsi rappresentare. La vicenda è destinata ad avere risvolti non certo immediati ma magari effetti a favore degli utenti finali nel tempo. Non mancheranno nuovi aggiornamenti sulla questione sulle nostre pagine.