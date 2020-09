Chi utilizza molto Google Drive farà bene ad informarsi sulla prossima novità attesa proprio per il servizio di storage di Mountain View. Un prossimo cambiamento riguarda la funzione Cestino: meglio dunque conoscere cosa cambierà dal prossimo 12 ottobre per evitare che qualche contenuto più o meno importante venga perso e non sia più recuperabile.

Chi utilizza ora Google Drive sa bene che nel momento in cui si decide di cancellare una foto, documento, o altro tipo di contenuto sulla piattaforma, questo viene spostato nel Cestino. Il file in questione resta all’interno della cartella “Trash” appunto per tutto il tempo in cui noi decidiamo di lasciarlo lì. Solo con lo svuotamento del Cestino appunto, quanto precedentemente salvato andrà irrimediabilmente perso.

Cosa cambierà invece dal prossimo 12 ottobre, nella data fornita dalla stessa Mountain View? Chi sposterà qualsiasi documento di Google Drive nella cartella del Cestino, dovrà essere consapevole del fatto che quell’elemento sarà del tutto eliminato dopo soli 30 giorni di permanenza. L’operazione sarà automatica e non verrà annunciata con alcuna notifica specifica.

Come mai Google ha deciso di introdurre questa novità per il suo servizio cloud offerto a clienti di tutto il mondo? Montain View fa sapere di voler riproporre esattamente quanto già a disposizione in Gmail. Anche in quel caso una mail spostata nel Cestino resta nella specifica cartella solo per 30 giorni, per essere poi cancellata del tutto dopo 30 giorni.

Nelle settimane che ci separano dal 12 ottobre, gli utenti di Google Drive dovrebbero visualizzare i banner e le notifiche che li avvisano dell’attuale cambiamento in arrivo nel momento in cui si troveranno sulla piattaforma di storage. Non dovrebbero essere previste invece agli avvisi e comunicazioni su canali come la mail ad esempio. Il cambiamento sarà dunque effettivo a prescindere da una conferma o meno da parte del singolo utente.