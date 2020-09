Parte con Noemi ospite di Alberto Angela la nuova stagione di Ulisse, Il Piacere Della Scoperta in onda su Rai1. Il divulgatore più popolare della televisione italiana, figlio d’arte, si prepara ad un viaggio diviso in 4 puntate per raccontare nuove storie. L’appuntamento pilota si chiamerà Sotto Il Cielo Di Roma e condurrà il telespettatore alla scoperta della città capitolina con prospettive dall’alto, per una visione inedita.

Sotto Il Cielo Di Roma andrà in onda questa sera su Rai1 alle 21:25 e parlerà della Capitale partendo da Trinità dei Monti e passando da Piazza del Popolo per poi spostarsi sul Vittoriano con una panoramica dall’alto sul Foro Romano.

Alberto Angela ospiterà alcune personalità tipiche dello spettacolo e della cultura romana. Non mancherà Gigi Proietti che reciterà alcuni Sonetti Romaneschi di Giuseppe Gioacchino Belli. Ci sarà anche Carlo Verdone, che alla città di Roma ha dedicato la maggior parte delle sue produzioni cinematografiche – Un Sacco Bello più di tutte – e che racconterà il particolare rapporto tra i romani e il potere. Potremo vedere anche Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti e cantante romana arrivata al successo dopo la sua partecipazione a X Factor.

La voce di Sono Solo Parole metterà la sua arte al servizio della sua città con una performance speciale. “Sono orgogliosa”, ha scritto Noemi sui social e ha colto l’occasione per ringraziare le personalità di Alberto e Piero Angela per il loro contributo alla conoscenza tanto da definirli “pionieri dell’istruzione”, un’affermazione che suona molto vicina al topic dell’inizio delle scuole.

L’ufficio stampa Rai afferma che Sotto Il Cielo Di Roma farà scoprire luoghi che risultano ancora ignoti ai turisti e ai romani stessi. Per vedere la cantante Noemi ospite di Alberto Angela sarà sufficiente sintonizzarsi su Rai 1 alle 21:25 per la prima puntata di Ulisse, Il Piacere Della Scoperta questa sera, mercoledì 16 settembre.