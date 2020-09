Il colosso di Seul non è solito tirarsi indietro quando c’è da migliorare i propri dispositivi con aggiornamenti software successivi: l’ultima trovata in tal proposito è rappresentata dall’arrivo dei Live Caption, ovvero di sottotitoli automatici che il colosso di Mountain View ha provveduto ad introdurre sui Google Pixel da Android 10 in poi. La funzione da un po’ di tempo a questa parte è in fase di rilascio su alcuni dispositivi del produttore asiatico.

Come riportato da XDA Developers, subito dopo il lancio della serie dei Galaxy Note 20, la One UI 2.5 sta raggiungendo molti dei terminali più recenti, tra cui i Samsung Galaxy Note 10, i Samsung Galaxy S10 e S10 Lite, il Galaxy Note 10 Lite ed il Galaxy Tab S6. Una delle prerogative della One UI 2.5 è proprio quella relativa all’attivazione dei Live Caption, la cui opzione verrà aggiunta tra i toogle di sistema (così come all’interno delle impostazioni). L’attivazione dei Live Caption è garantita a bordo dei Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy S10 e S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite e Galaxy Tab S6 in seguito all’aggiornamento alla più recente versione dell’interfaccia proprietaria One UI 2.5.

Non si può di certo dire che il colosso di Seul non stia dando un gran da fare per tenere i propri dispositivi sempre al passo con i tempi (il riferimento non è necessariamente ai soli top di gamma, ma anche a quei device di precedente guardia che però finiscono spesso col dare grandi soddisfazione ai propri possessori, come nel caso del Samsung Galaxy Note 9, che in Italia ha da poco ricevuto l’aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre 2020). Dopo ai Live Caption chissà a quale altra utile funzione toccherà fare capolino sui device del produttore asiatico. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti è a vostra disposizione.