Le coppie di Temptation Island 2020 sono pronte a mettersi in gioco per un nuovo viaggio nei sentimenti. Dopo il successo dell’ultima edizione con al timone Filippo Bisciglia, toccherà ad Alessia Marcuzzi fare i conti con la gara per lo share ma senza contare sui vip. La sua era stata annunciata come un’edizione con i volti noti di Uomini e donne o della televisione ma così non è stato per non pestare i piedi ad Alfonso Signorini e ai suoi vipponi, almeno da quanto si rumoreggia nei corridoi Mediaset, e allora come andrà a finire questo “esperimento”? Davvero è possibile un’altra edizione dei record senza Filippo Bisciglia?

A dover rendere al meglio saranno proprio le nuove coppie di Temptation Island 2020 che questa sera si presenteranno al grande pubblico insieme per poi separarsi in due villaggi differenti: da una parte le fidanzate con i single, dall’altra i fidanzati con le single. La formula non cambia e rimane la stessa con i fidanzati in balia delle tentazioni e la possibilità di vedere qualche video al falò con Alessia Marcuzzi o nel pinnettu direttamente nel villaggio quando ci sono cose degne di nota.

Chi sono i protagonisti di questa nuova edizione del reality estivo (in versione autunnale ormai possiamo dire) sui sentimenti?

Carlotta e Nello, fidanzati da 6 anni. Lei scrive per partecipare al programma perché si sente ad un bivio: matrimonio o addio? Lui dice no al matrimonio ma sì alla convivenza. I due troveranno un punto d’accordo nel programma o usciranno separati?

Nadia e Antonio, fidanzati da poco meno di due anni. Lui ha dieci anni più di lei e ha deciso di partecipare per capire se lei è la ragazza giusta per lui visto che lei è un po’ viziata e ama non fare niente. Nadia è convinta che la donna non sia una serva e quindi i due dovranno capire se c’è un futuro per loro oppure no.

Anna e Gennaro, fidanzati da sei anni e pronti a capire che svolta dare alla loro relazione. Lei scrive al programma per dimostrare che non è lei la cattiva della coppia e che lui non è perfetto perché ha dei lati che, a suo dire, sono intollerabili. Lui le ha chiesto di sposarla e ha ricevuto un no come risposta e adesso dovranno capire se sono davvero legati da un sentimento oppure no.

Speranza e Alberto, fidanzati da 16 anni ma ancora poco convinti che per loro ci possa essere un futuro o, meglio, è lui che non lo immagina al suo fianco. All’inizio lei non voleva partecipare al programma ma poi ha deciso di mettersi in gioco anche se ha paura di perderlo. Sarà lei alla fine a mollarlo?

Serena e Davide, fidanzati da poco meno di tre anni, hanno deciso di partecipare perché lui è troppo geloso. Lui si giustifica dicendo che la loro relazione è iniziata con un tradimento e per questo non si fida.

Sofia e Amedeo, fidanzati da 11 anni. Lei è convinta che sia un suo diritto farsi una famiglia mentre lui vuole ancora capire se la ama oppure sta con lei per abitudine.