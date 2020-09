Non mancano le prime anticipazioni hardware sui prossimi Samsung Galaxy S21. Per quanto il loro lancio dovrebbe concretizzarsi solo nel corso della prossima primavera, già cominciano a circolare alcuni dettagli sulle componenti dei top di gamma. I rumor di oggi riguardano ad esempio le batterie che saranno implementate nei futuri device. Queste non dovrebbero essere dissimili da quelle degli attuali Samsung Galaxy S20 ma vediamo esattamente come.

Secondo quanto riportato anche da SamMobile, il prossimo Samsung Galaxy S21 Ultra siglato con codice prodotto SM-G998 dovrebbe essere essere batteria con numero di modello EB-BG998ABY e amperaggio di 4.885 mAh. Questo valore ci fa credere che la dotazione non sarà affatto dissimile da quella dell’attuale Samsung Galaxy S20 con batteria appunto da 5.000 mAh.

Per il futuro Samsung Galaxy S21 Plus le cose dovrebbero essere ben diverse. Già da agosto circola in effetti il rumor che il modello identificato come SM-G996 abbia una batteria con capacità nominale di 4.660 mAh. In questo secondo caso ci sarebbe dunque un salto di qualità rispetto all’attuale Samsung Galaxy S20 Plus che ha a disposizione una componente da 4000 mAh.

Cosa dire invece del prossimo Samsung Galaxy S21 standard, vero successore del Samsung Galaxy S20? Per il modello di base, l’amperaggio dovrebbe essere mantenuto intorno al valore dei 4000 mAh proprio come nel caso dell’ammiraglia di questo 2020.

Tranne che per il Samsung Galaxy S21 Plus per il quale dovrebbe esserci il vero salto di qualità in termini di amperaggio della componente, almeno all’apparenza sembrerebbe che per gli altri due modelli della prossima generazione non ci si un vero salto di qualità. Giungere a queste conclusioni sarebbe un po’ affrettato. Il produttore sta lavorando al suo nuovo processore Exynos a 5 nm. Quest’ultimo dovrebbe segnare una svolta in riferimento all’efficienza energetica e dunque i valori in mAh potrebbero avere meno valore che in passato. Staremo a vedere naturalmente.