La pensione di Al Bano è troppo bassa. Si ritorna così a parlare della situazione economica dell’artista di Cellino San Marco, ma non per suo volere. Carrisi ha, infatti, risposto a una domanda posta da un giornalista, spiegando perché abbia dichiarato che i suoi 1470 euro al mese non riescano a garantirgli un sostentamento.

“Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”.

In questi mesi, Al Bano si sta dedicando ai lavori nella sua tenuta in Puglia, mentre la musica è in un momento di fermo per la mancanza di stimoli: “Niente mi ispira niente, se non una grande tristezza. E cantare tristezza per me non va bene. L’ho fatto in passato, ora cerco di evitare. Sto vivendo un momento di pausa. Che musica fai oggi? Poi è il momento del rap, che devi fare? Sento proprio che non è assolutamente il momento. Lasciamo il rap, quando sento ciò che cantano, sento una specie di sfogo interiore, violento. Lasciamoli fare…Però non vedo l’ora di tornare a Sanremo, ho un conto aperto con Sanremo. Se tutto va come dico io…”

Nessun matrimonio all’orizzonte, per Al Bano, che smentisce le nozze con Loredana Lecciso con la quale ha trovato un nuovo equilibrio. Soddisfatto anche dal rapporto con Romina, con la quale è rimasta un’amicizia e tre figli. I due sono tornati a cantare insieme dopo anni di separazione, portando la loro musica in giro per il mondo.