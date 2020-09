Jude Law papà per la sesta volta. L’attore britannico l’ha annunciato così, quasi per caso, nel corso di un’intervista in collegamento con il programma di Jimmy Fallon.

Si tratta del primo avuto con la moglie Phillipa Coan, psicologa, 14 anni meno di lui. I due sono convolati a nozze nel maggio del 2019.

Reduce dal successo di The New Pope, serie sequel di The Young Pope di Paolo Sorrentino, Jude Law sarà il protagonista di The Third Day, miniserie thriller prossimamente in onda su Sky Italia.

A Jimmy Fallon, l’attore racconta il suo lockdown, iniziato proprio quando doveva girare Animali Fantastici 3. A marzo 2020, il mondo si è fermato a causa della pandemia di Covid-19. Molte produzioni internazionali si sono quindi adeguate, sospendendo i propri programmi e tornando in un secondo momento. Lo stiamo vedendo in queste ultime settimane: diverse fiction italiane sono tornate sul set con tutte le dovute precauzioni – mascherine, distanziamento sociale, tamponi – e anche all’estero si stanno adeguando.

“Mi sono innamorato del mio giardino”, racconta Jude Law a Fallon. “Ho capito quanto sono fortunato ad averne uno. Ne sono ossessionato. Abbiamo avuto una stupenda primavera.” Dopo aver parlato con passione per il suo giardino, l’attore di The New Pope ha sganciato la bomba della sesta paternità, quasi per caso. “Oh e poi ho avuto un bambino, quindi non mi sono annoiato!”

La pandemia e il lockdown forzato è stata l’occasione per Law e la sua famiglia di poter stare vicini, rafforzando il loro rapporto: “Ci sentiamo benedetti che siamo riusciti a farcela in questo momento, come famiglia, ci siamo riuniti e abbiamo goduto della compagnia l’uno dell’altra ogni giorno.”

Fallon spiega poi all’attore di come durante il lockdown molte persone abbiano iniziato a guardare Contagion, film del 2011, la cui trama verte sulla diffusione di una malattia nuova e letale e di come i massimi esperti in tutto il mondo cerchino di contenerla, trovando un vaccino al virus.

Nel video dell’intervista, che potete vedere alla fine dell’articolo, Jude Law ha infine ricordato il suo incontro con Joe Biden, candidato alla Casa Bianca nelle prossime elezioni USA. In quel periodo, la star stava girando The New Pope ed era molto agitato durante la visita. “Venne sul set con tutta la sua famiglia e mi mise subito a mio agio, dicendomi che aveva già incontrato il Papa, quello vero, e che non dovevo preoccuparmi.”

Il nuovo arrivato in casa Law non ha ancora un nome, né si conosce il sesso. Jude ha già altri cinque figli Rafferty, Iris e Rudy, avuti dalla prima moglie Sadie Frost; Sophia e Ada nate dalla storia con la modella Samantha Burke.