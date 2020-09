Torniamo a parlarvi del Samsung SM-F415F, inquadrandolo meglio questa volta con il nome di Samsung Galaxy F41, di cui hanno di recente parlato i colleghi di XDA Developers. Inizialmente si pensava il dispositivo potesse appartenere alla famiglia degli smartphone pieghevoli, comparendo la lettera F nel product-code, come nel caso del Galaxy Fold (SM-F900) e Galaxy Z Flip (SM-F700).

Le anticipazioni di Ishan Agarwal, relative al manuale utente del dispositivo, hanno fatto poi il resto (facciamo anche presente che il device è stato elencato da Google nel Catalogo Dispositivi della Play Console, come ulteriore prova della tesi sopra descritta): si è arrivati alla conclusione che dietro il Samsung SM-F415F si nasconda in realtà un semplice medio-gamma, e che prenderà il nome di Samsung Galaxy F41. Il terminale, in un primo momento destinato al solo mercato indiano, dovrebbe includere uno schermo AMOLED con risoluzione FHD+ e notch posizionato al centro, processore Exynos 9611, fino a 6GB di RAM e Android 10. Rispetto al Samsung Galaxy M31, a cui il Samsung Galaxy F41 chiaramente si ispira, il dispositivo includerà una fotocamera posteriore tripla (che invece è quadrupla a bordo dell’altro telefono appena menzionato).

Per il resto, sarà presente il lettore di impronte digitali sul versante posteriore, il jack per le cuffie da 3.5mm, la porta USB-C, configurazioni con 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna, connettività Wi-Fi 802.11ac dual-band 2,4GHz e 5GHz e colorazioni in nero, blu e verde. Il prezzo del Samsung Galaxy F41 dovrebbe essere compreso tra le 15 mila e le 20 mila rupie, ovvero tra i 170 ed i 230 euro al cambio attuale. A voi un dispositivo del genere potrebbe interessare, se proposto ad un prezzo ragionevole, e soprattutto qualora venisse commercializzato nel nostro Paese? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.