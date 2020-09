Sono questi i tre momenti cult della prima giornata di questo nuovo Grande Fratello Vip. L’edizione iniziata solo lunedì sera in 24 ore ha già regalato delle vere e proprie chicche ma anche tante polemiche social che nessuno si sarebbero mai aspettato in così poco tempo. Al dare il via alle danze sono stati proprio Tommaso Zorzi e Patrizia de Blanck, i primi a battibeccare già appena dopo l’ingresso in casa lunedì sera. Come se questo non bastasse, sempre loro hanno tenuto tutti con il fiato sospeso, per un motivo o per l’altro.

I primi problemi sono arrivati con le rivelazioni di Tommaso Zorzi sulla sua febbre “che va e viene” e di cui gli autori erano a conoscenza. Nonostante i suoi problemi di salute è stato fatto entrare nella casa nella prima serata del Grande Fratello Vip 2020 e subito tutti hanno pensato ai sintomi del Coronavirus spazzati via, secondo quanto comunicato dalla produzione, dal tampone fatto ai vipponi prima di entrare nella casa.

Nella serata di ieri, però, viene comunicato che Zorzi è già uscito dalla casa per i sintomi di una sinusite e per essere curato al meglio: “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione. #GFVIP”.

Altra protagonista della giornata è stata Patrizia de Blanck. Non solo la contessa è sbroccata contro la produzione per via del letto scomodo, delle luci accese durante la notte e per i vari comandi che le vengono imposti, ma si è resa protagonista di un nudo integrale proprio durante una finestra di diretta in onda a Pomeriggio5. La contessa è andata in lavanderia, si è tolta il vestito e sotto… niente.

La giornata si è chiusa all’insegna di Fausto Leali finito in tendenza sui social perché gli utenti ne chiedono la squalifica. Il cantante è reo di aver detto che Mussolini ha fatto delle cose buone ma di essere ricordato solo per quella cattiva. La sua frase ha scatenato un vero e proprio putiferio nella casa, come andrà a finire per lui adesso?