I fan si sono illusi senza ottenere molto e sabato pomeriggio saranno alle prese con il “finale” di DayDreamer. Dopo tante conferme, slittamenti e rumors, alla fine sembra proprio che Mediaset abbia preso la sua decisione finale chiudendo qui il nostro Can Yaman e mettendo in pausa la storia tra Can e Sanem proprio come è successo il primo anno anche con Bitter Sweet. Nonostante gli ottimi ascolti di quest’estate e il buon risultato anche in prime time, per DayDreamer è arrivato il momento degli ultimi saluti.

La puntata di sabato sarà il nostro “finale” di DayDreamer visto che Sanem e Can dovrebbero tornare in onda la prossima primavera o, al massimo in estate. Tenendo conto del fatto che Il Segreto è alla sua ultima stagione e che le puntate in onda saranno le ultime, sembra certo che la serie turca tornerà in onda quando la soap spagnola tirerà le cuoia (è proprio il caso di dirlo alla luce degli ultimi, disastrosi, ascolti tv).

Inutile dire che il pubblico di Canale5 e che i fan di Can Yaman sono già sul piede di guerra perché era convinto di poter vedere la serie per tutta la stagione accontentandosi anche di un doppio appuntamento al sabato e alla domenica. Come reagirà quando dopo la puntata di sabato leggeranno la scritta che rimanderà ad un non meglio precisato futuro?

Ecco il promo originale di quello che possiamo definire il nostro finale di stagione:

Nell’ultima doppia puntata di DayDreamer andrà in scena la tanto attesa presentazione della campagna per Compass Sport, quella che Aylin cercherà di boicottare in tutti i modi per mettere Sanem in cattiva luce davanti ai clienti a cominciare dalla scomparsa dei file in cui la pubblicità viene illustrata. Su invito di Can, Sanem andrà avanti a braccio l’idea su cui tutto si base, e porta a casa un grande successo ma Aylin non si fermerà e sarà grazie a lei che andremo incontro ad un romantico incontro tra lei e Can, quello che segnerà il loro ritorno insieme.

Per il resto dovremo attendere quindi il 2021 salvo cambiamenti, perché è allora che la serie turca tornerà in onda.