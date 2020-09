Il Festival di Sanremo 2021 verrà posticipato ancora, molto probabilmente. Cosa sappiamo sulle date della prossima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana? Al momento è in programma dal 2 al 6 marzo 2021, già posticipato rispetto alle tradizionali date di inizio febbraio.

Un mese di posticipo, però, potrebbe non bastare e il Festival potrebbe essere rimandato almeno di un altro mese per tenersi in primavera. Sarebbe l’unica edizione a tenersi nei mesi primaverili piuttosto che in quelli invernali e la decisione dipenderà solo ed esclusivamente dallo stato dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Prioritaria è infatti la salvaguardia della salute pubblica e marzo potrebbe essere ancora un mese rischioso per gli “assembramenti” sanremesi. A comunicare l’intenzione di un nuovo posticipo è stato l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, nelle scorse ore.

Confermando l’effettivo svolgimento della prossima edizione del Festival di Sanremo e smentendo una volta per tutte le ipotesi di Amadeus e di Fiorello di rinunciare alla kermesse, Salini ribadisce l’edizione numero 71 del Festival nel 2021 ma ipotizza uno slittamento della competizione.

“Stiamo cercando di capire quale possa essere la data migliore. Veniamo dal Sanremo dei record, dell’amicizia, della parità di genere. Nel 2021 ci piacerà ribadire un Sanremo altrettanto ricco e intenso”, ha detto. Contestualmente, è giunta anche la conferma ufficiale e definitiva sull’effettivo svolgimento del Festival: “Sanremo non si può non fare, è un appuntamento imprescindibile per la Rai. Sulla data del Festival stiamo capendo quale possa essere quella migliore”.

Il dubbio, dunque, al momento riguarda solo ed esclusivamente le date di svolgimento della kermesse canora che, tuttavia, non è mai stata a rischio nella sua edizione del 2021. La prima settimana di marzo, però, stando alle informazioni attuali sull’evoluzione della pandemia globale, potrebbe non essere quella adatta allo svolgimento di un Festival dalle dimensioni sanremesi. Ulteriori comunicazioni non tarderanno a raggiungerci nelle prossime settimane.