Esce il documentario dei Linkin Park su A Thousand Suns, l’album che compie quest’anno 10 anni. Sono trascorsi 10 anni dal momento in cui i Linkin Park hanno dato alla luce il loro quarto disco; all’epoca dei fatti nel gruppo c’era ancora Chester Bennington, tragicamente scomparso nel 2017.

A Thousand Suns è stato prodotto da Rick Rubin e torna all’attenzione oggi nel documentario Meeting Of A Thousand Suns per raccontare ai fan e ripercorrere con loro il processo di lavorazione che ha portato alla nascita del disco, nel 2010.

Immagini inedite spiegano i lavori sulle canzoni presenti nel disco, un concept album che per la band ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta sul fronte musicale. In 30 minuti vengono riassunti mesi di lavoro intenso dei Linkin Park che hanno portato alla scrittura e alla realizzazione dei brani contenuti in A Thousand Suns, il disco rilasciato il 14 settembre 2010.

Meeting Of A Thousand Suns era già disponibile in DVD, in esclusiva per gli acquirenti del progetto. D oggi è disponibile anche su YouTube, reso pubblico e gratuito per tutti i fan, senza alcuna limitazione territoriale. L’album, nel 2010, scalò rapidamente le classifiche di vendita di diversi Paesi del mondo, Italia inclusa. Raggiunge in più Stati la pospone numero 1, anche nella penisola.

A ottobre, una nuova ricorrenza fondamentale per il band di Chester Bennigton: saranno trascorsi 20 anni dall’album d’esordio Hybrid Theory che tornerà nei negozi in versione speciale per la sua celebrazione.

La nuova edizione di Hybrid Theory conterrà diversi contenuti aggiuntivi, mai pubblicati: demo, remix e rarità da collezione. L’uscita nei negozi è attesa per il 9 ottobre. Lo aveva promesso ed anticipato Mike Shinoda: “Per i 20 anni di Hybrid Theory stiamo preparando grandi sorprese“. All’annuncio ufficiale mancava davvero poco.

CD, LP e DVD per Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition dei Linkin Park che includerà una serie di contenuti esclusivi e celebrativi. Nel cofanetto c’è anche un poster dedicato a Chester in versione extra large, che i fan dei Linkin Park apprezzeranno molto, così come l’inedito She Couldn’t nella versione super deluxe.