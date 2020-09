Se l’idea delle chat di gruppo vi fa pensare ad interminabili catene di Sant’Antonio, a liti di condominio o a messaggi ossessivi di genitori ansiosi, provate ad immaginare invece quanto possa essere speciale quella degli attori di Friends.

Amici nella vita oltre che sul set dell’omonima sit-com, gli interpreti di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey sono rimasti in contatto anche dopo la fine della serie, che ha chiuso i battenti con la decima stagione nel 2004. E oltre a rivedersi quando possono, Jennifer Aniston,David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc si sentono costantemente grazie ad una chat di messaggistica.

Lo ha rivelato Lisa Kudrow, in un’intervista rilasciata a Andy Cohen nel suo programma Radio Andy in onda su SiriusXM, rispondendo ad alcune domande sulla reunion di Friends in programma per HBO Max (prevista a marzo ma rimandata a data da destinarsi a causa della pandemia) e sui rapporti del cast nella vita di tutti i giorni.

L’interprete dell’eccentrica Phoebe ha confermato che il gruppo di attori è in contatto attraverso una chat di gruppo in cui ci si aggiorna a vicenda su “come stanno gli altri e cose del genere“, si parla di eventuali “nuovi incontri” ed eventualmente “ci si fa una videochiamata“.

Insomma, gli attori di Friends si tengono in contatto costantemente e si rivedono come vecchi amici, in attesa della reunion che li riporterà in tv per la prima volta tutti insieme dopo 16 anni (ce n’era già stata una nel 2018, in onore del regista James Burrows, ma mancava Matthew Perry).

Quel che Lisa Kudrow non ha confermato, invece, è quando sarà registrato lo speciale per HBO Max, che avrebbe dovuto accompagnare il lancio del servizio streaming lo scorso maggio con le 10 stagioni della serie disponibili on demand. L’attrice non ha voluto commentare nemmeno i rumors che danno Ellen DeGeneres, recentemente al centro di polemiche sull’ambiente di lavoro del suo show, come conduttrice della reunion: “Non so cosa sia stato deciso” ha risposto in merito la Kudrow durante l’intervista.

HBO Max non ha ancora annunciato una data per la produzione della tanto attesa reunion di Friends: la serie ha celebrato nel 2019 i 25 anni dal debutto e si è confermata un classico della serialità capace di attirare diverse generazioni, diventando da subito il titolo più visto sulla neonata piattaforma streaming del colosso HBO.