Fausto Leali difende Mussolini al GFVip e scatena la prima bufera sul programma condotto da Alfonso Signorini appena ripartito. Nel suo discorso sui totalitarismi, l’artista bresciano ha ricordato anche Hitler poiché, a suo dire, sarebbe stato un fan del Duce.

La frase, che la regia non ha potuto censurare in tempo, è stata immediatamente intercettata dai fan che seguono la diretta su Mediaset Extra. Le sue dichiarazioni non potevano che scatenare la prima grande polemica di questa edizione.

“Ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”.

Le affermazioni di Fausto Leali hanno trovato l’approvazione degli altri concorrenti, che hanno commentato con qualche “È vero”, dopo che Fausto Leali aveva spiegato il motivo per il quale Mussolini sia ricordato solo per aver fatto delle cose sbagliate: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata, prendiamo in esempio Mussolini…”

L’artista potrebbe essere a rischio squalifica, ma al momento non si hanno notizie in merito alla sua sorte all’interno del programma. In queste ore, Fausto Leali sta intrattenendo gli altri concorrenti parlando della sua musica e della sua vita in concerto, aggiungendo anche una forma di apprezzamento per le politiche di Benito Mussolini.

Le buone opere del Duce sono già state smentite dal giornalista di Saverio Tommasi, che aveva verificato tutte le notizie circolate negli ultimi anni sui presunti meriti di Benito Mussolini: “Il primo sistema pensionistico è del 1895, cioè 27 anni prima della presa del potere del fascismo. C’era il governo Crispi e tutti gli italiani ebbero la pensione dal 1919, cioè tre anni prima della Marcia su Roma”.

La nuova edizione del Grande Fratello non è iniziata nel migliore dei modi, con l’abbandono di Flavia Vento e l’uscita temporanea di Tommaso Zorzi che aveva accusato un malore. Il giovane influencer è appena rientrato nella Casa dopo aver effettuato tutti i controlli del caso.