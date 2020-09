Elio E Le Storie Tese lavorano alla Woodstock bergamasca: torneranno a suonare insieme nel 2021 per un grande progetto a scopo benefico.

Era già noto che il gruppo guidato da Elio stesse lavorando ad un evento importante, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alle band e agli artisti in difficoltà economica a causa della pandemia dovuta al Coronavirus.

Elio ha adesso presentato il progetto a Bergamo attraverso un intervento in Comune con il Trio Medusa, Faso e Cesareo e Cristina Parodi. Il progetto è denominato #Insiemeperlamusica ed è stato presentato con il sindaco Giorgio Gori.

Ciò a cui Elio E Le Storie Tese stanno lavorando è una reunion in grande stile per un progetto a scopo benefico a supporto del mondo della musica, sprofondato in una crisi senza precedenti. Una unica data, quella della reunion live di Elio con il suo storico gruppo, a Bergamo, tra la primavera e l’state del 2021.



La location è ancora in dubbio ma probabilmente il concerto si terrà al Gewiss Stadium dell’Atalanta.

“Con l’Atalanta ci sono già stati contatti e c’è già un primo consenso di massima. Il concerto potrebbe tenersi sotto la Curva Nord, quando tutti gli impegni sportivi dei nerazzurri saranno terminati”, ha dichiarato il sindaco Gori.



L’ambizioso progetto si propone di essere una sorta di Woodstock bergamasca, ha raccontato Faso. L’idea è quella di prevedere più giorni di live, presumibilmente tre in totale, con esibizioni di diverse band. Al momento le band confermate sono 13, quelle che hanno vinto l’apposito bando ed ottenuto il finanziamento.



“Vorremmo fosse una sorta di Woodstock bergamasca che durasse tre giorni e coinvolgesse le band vincitrici del bando: 13 le band che hanno partecipato e ottenuto per ora il finanziamento”, sono le parole di Faso, nel presentare l’iniziativa.



“All’inizio ero dubbioso, anche perché il nostro gruppo non suona ormai più assieme. Poi l’insistenza degli altri organizzatori ci ha spinto ad accogliere l’invito, visto che è anche a scopo benefico”, sono le parole di Elio nell’esprimere le sue perplessità iniziali. Ulteriori dettagli sul concerto, che potrebbe essere più simile ad un vero e proprio festival, arriveranno a breve.