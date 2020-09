Legal drama ne abbiamo? Sicuramente sì ed è per questo che cast e personaggi di Bluff City Law non hanno avuto lunga vita. La serie con Jimmy Smits finalmente sbarca in chiaro anche in Italia ad un anno da quella americana e a pochi mesi dalla cancellazione avvenuta per mano NBC lo scorso giugno. Anche il pubblico italiano da oggi, 16 settembre, potrà godere dei casi raccontati nei dieci episodi della prima e unica stagione nel prime time di Top Crime.

Ad andare in onda oggi saranno i primi due episodi dal titolo “Cambiare il mondo” e “Non hai bisogno di un metereologo” in cui dopo il funerale della madre, Sydney Strait (Caitlin McGee, Grey’s Anatomy), figlia del famoso avvocato Elijah Strait (interpretato da Kimmy Smits), viene convinta dal padre a riprendere il suo posto nello studio legale di famiglia.

La prima causa di cui si occupano insieme è una class-action contro l’industria chimica Amerifarm, gigante del settore, che produce il Greencoat, prodotto di cui l’azienda ha nascosto la pericolosità. Durante il processo, il carattere passionale della giovane rischia di metterla nei guai. Il padre la aiuta a trovare il modo di incanalare la sua energia e non cedere alla pressione sempre più alta, vista la posta in gioco. Il miglior avvocato di Elijah, Jake Reilly (interpretato da Barry Sloane), convince un uomo ingiustamente condannato per omicidio, George Bell, a ricorrere in appello per il suo caso.

Nel secondo episodio, Elijah e Sydney tentano di mettere da parte i rancori personali per aiutare un gruppo di agricoltori che rischia di perdere le proprie fattorie a causa di una azienda produttrice di sementi senza scrupoli.Mentre Jake aiuta l’insegnate George, erroneamente recluso in carcere, a dimostrare la propria innocenza, Anthony affrontano un caso più frivolo che riguarda una disputa familiare e una ricetta segreta di una salsa barbecue.

In cast e personaggi di Bluff City Law troviamo anche Michael Luwoye nei panni di Anthony Little, senior partner di Strait & Associates ed ex compagno di scuola di Sydney; Stony Blyden sarà Emerson Howe, un assistente legale introverso che lavora sotto Elijah. L’episodio pilota rivela che è il fratellastro di Sydney nato da una relazione che ha avuto suo padre e che poi lui ha adottato; Jayne Atkinson è Della Rose Bedford, un senior partner gay di Strait & Associates e il più vecchio amico e confidente di Elijah; MaameYaa Boafo vestirà i panni di Briana Logan mentre Josh Kelly in quelli di Robbie Ellis.