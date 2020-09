Cardi B divorzia dal marito dopo 3 anni di matrimonio, e l’indiscrezione arriva da un portavoce della coppia tra le colonne di People. La notizia arriva al culmine dei rumors che vedevano la coppia di rapper in crisi. Offset, spesso, è stato accusato dalla moglie di tradimento e People riferisce che ieri, martedì 15 settembre, sono stati depositati tutti i documenti presso il tribunale di Atlanta.

Una scelta sofferta, riferisce il portavoce, in quanto Cardi B era consapevole che chiudere definitivamente il matrimonio con Offset avrebbe significato creare un trauma nella figlia Kulture Kiari Cephus di appena 2 anni. Esasperata dalle tensioni col marito, dunque, Cardi B ha voluto guardare avanti e fare la scelta più drastica.

I due rapper si erano sposati in gran segreto il 20 settembre del 2017 ma solamente due anni dopo Cardi B aveva parlato di separazione. Lo aveva fatto, la rapper, durante un suo concerto arrivando a modificare il testo del brano MotorSport con parole che facevano riferimento al divorzio.

Alla base degli attriti tra i due ci sarebbero dunque le infedeltà di Offset anche se la rapper ha più volte ribadito di essere in ottimi rapporti con Offset. “Non è colpa di nessuno“, aveva detto Cardi B aggiungendo che un amore per lui ci sarà sempre, essendo il padre della loro figlia.

Mentre parla il portavoce, si attende ancora un commento da parte dei rappresentanti dei due artisti e per il momento i due diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni né sui social né alla stampa. Dopo i primi attriti del 2019 Offset era riuscito a riconquistare la fiducia della moglie, ma i problemi sarebbero emersi nuovamente. Per questo, riferisce il portavoce, Card B divorzia dal marito senza più offrire soluzioni di ritorno: i documenti sono stati depositati in tribunale martedì dopo tanti episodi di riconciliazione e perdono.