Sono ancora molto popolari in Italia i device che appartengono alla famiglia Huawei P9 e P10, al punto che in estate ha fatto rumore un bug diffuso per quest’ultimo. Come del resto vi abbiamo riportato con un pezzo specifico. Come stanno le cose in questo periodo? In linea con quanto avviene spesso e volentieri con device non di ultimo pelo, ci sono delle anomalie che dobbiamo per forza di cose prendere in esame, in attesa di eventuali interventi da parte del produttore.

L’ultimo bug riscontrato con Huawei P9 e P10

Nello specifico, non sono rare le segnalazioni di coloro che si ritrovano con un Huawei P9 o P10 e che, allo stesso tempo, fatichino a tirare giù il menù a tendina. Quello che per intenderci consente non solo di consultare le notifiche pervenute sul nostro device, ma anche di avere un rapido accesso alle impostazioni più importanti, che condizionano il nostro modo di utilizzare il prodotto. Ecco quanto affermato da Huawei Italia in alcuni canali social ristretti sul bug in questione:

“In merito alla tua segnalazione, ti chiediamo gentilmente di indicarci se hai attivato la modalità semplice.In alternativa, esegui un back up dati del tuo smartphone e procedi ad una partizione della cache.Da telefono spento > premi contemporaneamente tasto di accensione più volume alto > seleziona wipe cache partition > yes. Per maggiori informazioni, puoi contattarci anche telefonicamente al numero 800 191 435 Lunedì – Domenica 08:00 – 21:00 (eccetto festività)“.

Dunque, la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto pensiate. Detto questo, sentitevi pure liberi di riportarci la vostra esperienza, soprattutto nel caso in cui negli ultimi mesi abbiate riscontrato problemi sui vostri Huawei P9 e P10, come quelli descritti oggi 16 settembre. Solo così potremo avere uno sguardo d’insieme completo, in modo da inquadrare al meglio la situazione. In Italia e nel resto del mondo.