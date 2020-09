BTS Universe Story è il videogame ispirato al gruppo k-pop BTS. Sarà disponibile in tutto il mondo dalla fine di settembre e conterrà canzoni dei BTS ripercorrendone le azioni quotidiane legate agli show in tutto il globo.

Il trailer del videogame sui BTS ripercorre gli storyboard di alcuni dei videoclip ufficiali rilasciati dalla band per la presentazione della sua nuova musica. La clip disponibile su YouTube parte con le immagini dei BTS che si trasformano poi in personaggio del videogioco a loro dedicato e da loro ispirato.

BTS Universe Story è stato annunciato nell’agosto del 2019. Un anno dopo, il progetto può considerarsi concluso e pronto al rilascio dopo alcuni test effettuati nel mondo. BTS Universe Story sarà disponibile sia per iOS che per Android. La data di disponibilità è quella del prossimo 24 settembre.

Online anche i primi dettagli sul videogame che ha per protagonisti i 7 cantanti dei BTS. I fan saranno chiamati a confrontarsi con il mondo musicale del BTS e a scegliere come muovere i 7 personaggi del gioco in una realtà parallela interattiva.

Il giocatore potrà modificare l’abbigliamento di ognuno dei componenti dei BTS e divertisti ad aggiungere oggetti ed accessori scegliendo tra le firme più esclusive e tra gli outfit più disparati in base all’obiettivo che si intende raggiungere nel gioco.

Il filo conduttore sarà il percorso dei BTS nel mondo della musica internazionale e i fan dovranno guidarli improvvisandosi esperti in ogni campo. La costante sarà ovviamente la musica del gruppo in questo esperimento che ha tutta l’aria di essere una trovata pubblicitaria banale, scarna di dinamiche reali di gioco che potrebbe finire nel dimenticatoio dopo qualche settimana di utilizzo.

Il gioco infatti chiede all’utilizzatore di dedicarsi al mondo dei BTS ma in un modo non troppo coinvolgente, almeno stando alle prime indicazioni disponibili in rete. I fan potranno divertirsi a vestire i propri personaggi preferiti ma non potranno in effetti cimentarsi in dinamiche molto diverse.