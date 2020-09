Non si è autoimposto freni Bill Gates sul Covid 19 e argomenti a esso correlati. Il fondatore di Microsoft si è lasciato andare ad alcuni sfoghi relativi alla pandemia. E non sono mancati una previsione temporale per la fine dell’emergenza e parole pungenti per la presidenza a stelle e strisce per la gestione del tutto.

Il sessantaquattrenne imprenditore miliardario, proprietario di una delle aziende più prolifiche al mondo, ha voluto fare il suo personalissimo punto della situazione. E per il presidente americano Donald Trump non ha avuto proprio parole al miele. La sua gestione, soprattutto per quanto concerne l’ambito vaccini, non è stata finora delle migliori. A maggior ragione per il fatto di aver trasformato la corsa a una cura in una faccenda politica.

E le parole di Bill Gates sul Covid 19 spingono alla cautela anche in vista dei prossimi mesi. Che potranno riservare non poche criticità nella gestione di potenziali nuove criticità.

Bill Gates su Covid 19, la fine della pandemia è lontana

Il fondatore di Microsoft non ha dubbi. Il mese di ottobre sarà particolarmente delicato, soprattutto negli Stati Uniti. A maggior ragione nel caso in cui dovesse replicarsi il modus operandi primaverile dei vertici del governo. Necessaria particolare attenzione per evitare di sprofondare in un nuovo baratro, con il conto delle vittime che in questo caso sarebbe ancor più drammatico.

C’è però ottimismo da Bill Gates sul Covid 19, in particolar modo dalla risposta che arriva dal mondo della ricerca. Tre i vaccini che potrebbero essere pronti entro la fine dell’anno, con la messa in circolo che avverrebbe dunque a stretto giro.

Difficile fare stime che prevedano la fine dell’emergenza in tempi brevissimi. Secondo l’imprenditore, quella che stiamo vivendo sarà una situazione che ci accompagnerà ancora per un po’. E che potrebbe vedere la sua conclusione addirittura tra un paio d’anni. A patto che i vaccini subiscano un’adeguata diffusione anche tra le fasce più povere della popolazione mondiale. In sostanza, aiutiamo tutti per aiutarci a nostra volta.