Gli appassionati crimini, indagini e casi irrisolti avranno una nuova serie televisiva per loro: arriva Alexandra su Giallo, raffinato poliziesco francese. Protagonista è un brillante medico legale di nome Alexandra Ehle, che lavora presso l’Istituto forense di Bordeaux. Fantasiosa e spirito libero, la donna si dedica completamente a quella che considera la sua missione: restituire ai morti la loro dignità e il loro aspetto umano, e rendere loro giustizia. Quindi preferisce svolgere il proprio lavoro da sola, nonostante gli inviti a collaborare da parte del comandante della polizia Antoine Doisneau. Invece, il medico prova un piacere sfacciato ad essere un passo avanti a lui e al suo team.

Alexandra su Giallo (titolo originale Alexandra Ehle) va in onda ogni mercoledì sera a partire dal 14 settembre. La serie segue il format di Montalbano; ogni puntata dura 90 minuti ed è una sorta di mini film in cui la protagonista deve risolvere il caso che le viene assegnato. Stasera, il canale 38 del digital terrestre trasmette il primo appuntamento intitolato Frammenti di Infelicità. Ecco la trama:

Durante una delle ultime indagini, parti del corpo sono state trovate in diverse zone della regine. Dalle sue prime analisi, Alexandra si convince che tutte queste parti appartengono alla stessa vittima. Ma il puzzle non è ancora completo, e la soluzione è ancora ben lontana dall’essere risolta. Per far sì che la vittima abbia la sua disnità, Alexandra deve scoprire chi era e cosa l’ha portata a quella tragica fine.

La protagonista è interpretata da Julie Depardieu, figlia dell’attore francese Gerard Depardieu. Nel cast anche Bernard Yerlès nei panni di Antoine Doisneau, comandante della polizia; Xavier Guelfi è Théo Durrel, assistente tanatologo; Sara Martins è Diane Dombres, odontoiatra e capo del servizio medico-legale; Sophie Le Tellier è Ludivine Moret, entomologa del dipartimento; Emilie Lehuraux è Iggy Bevilacqua; Laurent Maurel è Joël Baupin; Andréa Ferréol è Laurette Doisneau; Philippe Cailier è Roméo Charron (appare solo nel primo episodio; e Quentin Baillot nel ruolo di Louis Pincé.

#Audiences

Alexandra Ehle – France 3 : 4.0M

SWAT – TF1 : 3.7M

Maléfique – M6 : 2.5M

L'émission pour la Terre – France 2 : 2.3M pic.twitter.com/pibPRg4QYA — Médias France (@MediasFrance) October 16, 2019

La serie è composta da una prima stagione di due episodi, trasmessa in Francia nel 2018, e una seconda di di tre, in onda nel 2019. In Patria, Alexandra Ehle è stata accolta con pareri abbastanza positivi. La rivista belga Moustique ritiene che la serie “potrebbe trovare il suo pubblico, nonostante una produzione non sempre felice” . Per la giornalista Claire Varin “questa nuova eroina […] sembra adattarsi perfettamente all’immagine della sua interprete”. Il pubblico francese, al contrario, ha apprezzato il prodotto che registra in media ascolti pari a 4 milioni di spettatori.

L’appuntamento con Alexandra su Giallo è alle 21:00.