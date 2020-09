A lanciare la richiesta è Marisa Laurito, direttore artistico del Trianon Viviani Stabile della Canzone napoletana che selezionerà i cantanti per un talent live e due giovani che saranno inseriti nella compagnia stabile.

«Chiamo all’appello i giovani che abbiano talento, una bella voce e la voglia di formarsi e perfezionarsi nell’arte del canto, che appartiene alla grande tradizione di Napoli – dichiara la popolare artista – cerco le forze nuove da inserire successivamente nelle attività produttive del teatro».

Prorogata dunque a venerdì 25 settembre la scadenza del casting di cantanti al Trianon Viviani, anche per rispondere alle numerose richieste di partecipazione arrivate negli ultimi giorni.

I candidati selezionati interverranno al TerraeMotus Neapolitan talent, lo speciale talent live che si terrà settimanalmente sul palco di Forcella. Inoltre saranno scelti due giovani che entreranno a fare parte della compagnia stabile del teatro che inaugurerà il 30 ottobre la stagione con “Adagio napoletano. Cantata d’ammore”,il nuovo musical di canzoni classiche napoletane scritto e diretto da Bruno Garofalo.

Marisa Laureto nel corso della presentazione della programmazione del Trianon Viviani sottolineò la speciale vocazione partenopea che il teatro deve curare: “Amando follemente Napoli e la sua unica straordinaria e policroma musicalità mi sono sempre chiesta come mai questa città, dotata come nessun altra in Italia di un gran numero di teatri, non ne avesse uno destinato alla sua musica: un tempio della canzone napoletana tradizionale che potesse accogliere, aprendosi all’innovazione, nuove forme musicali di cui è particolarmente ricca la nostra storia”.

E poi aggiunse: “La mia direzione artistica darà voce e palcoscenico a giovani cantanti in carriera, attraverso il live TerraeMotus Neapolitan talent, a emergenti artisti professionisti che hanno già dimostrato di avere talento e voce: Flo, Francesca Marini, Maldestro, Suonne d’ajere, le EbbaneSis, Fiorenza Calogero, Pino Daniele Opera. Senza dimenticare naturalmente i grandi interpreti della nostra storia musicale: Peppino Di Capri, Enzo Gragnaniello, Peppe Barra e James Senese, insieme a tutti i grandi musicisti di talento appassionati della nostra musicalità: dal premio Oscar Nicola Piovani a Stefano Di Battista, prestigioso sassofonista jazz, da Tosca, elegante e straordinaria interprete della canzone napoletana, agli stranieri amanti di cantare il nostro repertorio, tra i quali: Noae Maria de Medeiros”.

Per partecipare occorre inviare all’indirizzo casting@teatrotrianon.org una traccia audio in formato mp3 e/o un paio di links di una performance canora, due foto a colori, di cui una a figura intera, e il curriculum vitæaggiornato.

Le audizioni sono previste lunedì 28 settembre,avverranno dopo una preselezione che sarà effettuata sulla base della documentazione ricevuta. L’appuntamento avverrà nel rispetto delle normative sanitarie di contenimento del covid-19.

Per informazioni: tel. 081 2258285, email casting@teatrotrianon.org.