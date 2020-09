La carriera di produttore di Curtis Jackson, in arte 50 Cent, è ormai lanciatissima. Il successo internazionale di Power, di cui è appena partito il primo spin-off – disponibile in Italia in contemporanea Usa –, ha infatti convinto Starz ad affidare alla G-Unit Film & Television la produzione esecutiva di due nuovi progetti. La casa di produzione di proprietà del rapper si occuperà quindi dello sviluppo di nuove serie tv.

La prima sarà un drama ancora senza titolo e ispirato alla vita dell’avvocato e agente sportivo Nicole Lynn. La serie ripercorrerà la carriera di una giovane, determinata donna afroamericana, impegnata nella scalata al successo in un settore competitivo e a trazione maschile come quello degli agenti sportivi. A informare la narrazione sarà dunque la peculiare storia della prima donna nera a rappresentare tre sportivi dell’NFL, nonché a farsi portavoce delle istanze di tutti i suoi clienti. La sceneggiatura e la produzione saranno affidate a Tash Grey, già nel team di autori al lavoro su Raising Kanan, prequel di Power.

La seconda, intitolata Moment in Time: The Massacre, sarà una serie antologica true crime nella quale si osserveranno alcuni momenti cruciali nella storia dell’hip hop e dei sensazionali casi di cronaca a essi collegati. La prima stagione rievocherà le tensioni tra 50 Cent e The Game, con la guerra che ne è derivata e la condanna all’ergastolo dell’impresario Jimmy Henchman. A occuparsi della sceneggiatura e della produzione della serie sarà Abdul Williams.

Questi due progetti si inseriscono nella già lunga e fruttuosa collaborazione di 50 Cent con Starz, in virtù della quale il network ha commissionato anche il crime drama Black Mafia Family. La notizia è stata divulgata ad aprile, ma non si conoscono ancora i dettagli sullo stato della produzione. Ciò di cui invece si ha la certezza è che la serie si ispirerà alla storia vera di due fratelli che, tirandosi su dalle decadenti strade del Sudovest di Detroit alla fine degli anni ’80, riescono a plasmare una delle famiglie criminali più influenti del paese.

Protagonisti della storia sono il carismatico leader Demetrius Big Meech Flenory e il suo braccio contabile Terry Southwest T Flenory. La serie ruoterà attorno alla loro alleanza e al modo in cui i due siano riusciti a lasciarsi alle spalle il business della droga per spopolare nel mondo dell’hip hop.