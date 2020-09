Si chiama Pokémon Unite il prossimo possibile feticcio di tutti gli Allenatori sparsi in un po’ tutto il mondo. Almeno di quelli che apprezzano videogiocare sui dispositivi mobile. Dopo l’incredibile successo di Pokémon GO, ancora sulla cresta dell’onda dopo a quasi quattro anni dal debutto su piattaforme iOS e Android, Nintendo e The Pokémon Company sono infatti pronte a riprovarci con questo nuovo titolo concepito come un free-to-play, dunque da scaricare gratuitamente da App Store e Google Play con la presenza di transazioni opzionali in app. Ma anche su Nintendo Switch, console ibrida della casa di Kyoto.

E se è vero che con Pokémon Masters i mostriciattoli tascabili made in Japan hanno rinforzato la loro presenza su device da touch screen con discreto entusiasmo da parte degli appassionati, l’annuncio di Pokémon Unite dello scorso mese di giugno ha inevitabilmente galvanizzato l’ampia community, che di conseguenza non vede l’ora di saperne di più e di lanciarsi in una nuova esperienza tattile con protagonisti il topo elettrico Pikachu e tutti i suoi coloratissimi amici – e nemici!

Un’attesa che a quanto pare potrebbe finire ben presto. Nintendo non ha mai svelato la data di uscita di Pokémon Unite su Switch, iOS e Android, ma gli ultimi rumor la vorrebbero piuttosto vicina. Questo almeno a sentire il noto analista e insider Daniel Ahmad, che si è espresso sul possibile rilascio del videogame mobile sviluppato in collaborazione con il colosso cinese Tencent. Pare infatti, a sentire la fonte sul suo account Twitter, che la “grande T” stia cercando appassionati di MOBA, con l’obiettivo di assemblare una squadra che abbia familiarità con il genere di riferimento di Pokémon Unite. Si tratta allora di una vera e propria campagna di reclutamento di tester per una prima Beta del gioco – con la registrazione per ora solo in lingua cinese -, cosa che lascia intendere che il lancio ufficiale sul mercato non sia poi così lontano.