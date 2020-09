Rai1 schiera nuovamente Montalbano in replica dopo l’ottimo riscontro nella serata di lunedì (19,1% di share contro il 19% del Grande Fratello VIP su Canale5). Per bissare la concorrenza, la rete ammiraglia propone un nuovo appuntamento con la fiction basata sul personaggio creato da Andrea Camilleri.

Stasera 15 settembre andrà in onda La Giostra degli Scambi, puntata trasmessa per la prima volta nel febbraio 2018. La storia si sviluppa su due casi intricati su cui il commissario deve indagare. Da una parte la scomparsa di un commerciante che apparentemente si è rifiutato di pagare il pizzo, dall’altra una serie di misteriosi sequestri lampo. Un negozio di antiquariato è stato oggetto di un incendio doloso. Marcello Di Carlo, il suo proprietario, maturo playboy spendaccione, è scomparso.

Montalbano comincia a indagare, ma c’è qualcosa che non quadra. Nel frattempo avvengono delle misteriose sparizioni di ragazze, che poi vengono liberate senza che sia fatto loro del male. Questi rapimenti-lampo sembrano incomprensibili ma il commissario si rende conto che i due casi sono in realtà legati. Il punto si svolta arriva quando scopre chi è l’ultima fiamma del commerciante (Silvana), la ragazza con cui ha di recente trascorso una vacanza alle Canarie e che non ha mai presentato a nessuno. Oltre a indagare sulla sua identità, una serie serie di equivoci rischiano di mandare Montalbano verso una pista sbagliata.

Accanto a Luca Zingaretti, nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sebastiano Lo Monaco, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Desirée Noferini (nel ruolo di Silvana Romano), Raffaele Esposito, Chiara Muscato, Davide Lo Verde, Ubaldo Lo Presti, Ketty Governali, Daniela Giordano, Noemi Giambirtone, Salvatore La Mantia, Bruno Di Chiara, Giovanni Argante, Salvatore Gioncardi e con la partecipazione di Sonia Bergamasco (Livia, fidanzata di Montalbano) e di Fabrizio Bentivoglio nei panni di Giorgio Bonfiglio.

La messa in onda di Montalbano in replica non è stata gradita a tutti. Nelle ultime ore, Michele Anzaldi, consigliere della Vigilanza Rai, ha risposto polemico alla scelta dell’azienda di spostare la fiction dal sabato (quando avrebbe dovuto scontrarsi con il debutto di Tu Sì Que Vales) al lunedì. Al suo posto è stato proposto il film Assassinio sull’Orient Express che non ha racimolato gli ascolti sperati. Secondo Anzaldi, dietro il cambio di programmazione di Rai1 ci sarebbe una mossa volta a favoreggiare il programma di Maria De Filippi del sabato sera.

“La Rai chiarisca chi ha deciso e perché il cambio di programmazione di Rai1 per la prima serata di sabato scorso, per la quale era inizialmente previsto il Commissario Montalbano, sostituito poi dalla replica di un film già in onda pochi mesi fa”, scrive Anzaldi sui social. “C’è dietro qualche favoritismo o piaggeria di qualche dirigente nei confronti della conduttrice Maria De Filippi, volto simbolo della concorrenza che Rai1 ha scelto in modo molto discutibile per condurre lo speciale sulla violenza contro le donne, invece di privilegiare una conduttrice interna?”

Che ne sarà di Montalbano in replica? Finirà in panchina non appena Rai1 manderà in onda le nuove fiction previste nel palinsesto autunnale?