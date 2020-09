Nel nuovo singolo di Alicia Keys non manca di certo il suo pianoforte, ma soprattutto ritroviamo la costante passione e la forte spiritualità della cantautrice di New York che non smette di incantarci dai tempi di Fallin’. Love Looks Better, questo il titolo del brano, inizia con i rintocchi gravi dell’avorio per poi aprirsi in un beat quasi militaresco, ma non chiuso abbastanza da non essere celebrativo e profondo. Celebrativa e profonda, in effetti, sono le due parole che descrivono la musica della cantautrice.

Ha tanta forza, Alicia Keys, e proprio per questo è stata incoronata come artista r’n’b del 21° secolo per il bene che la sua musica ha fatto al suo pubblico. Il brano è stato scritto e prodotto dalla cantautrice insieme a Ryan Tedder degli One Republic ed è pieno di energia, un elemento che tutti abbiamo riscoperto durante il lockdown.

La pandemia ci ha insegnato l’importanza delle persone più vicine a noi, e questo è quanto Alicia Keys sottolinea nel nuovo singolo. Love Looks Better racconta la gioia della riscoperta e la necessità di lottare insieme. La canzone è stata interpretata in anteprima nel corso dell’NFL Kickoff 2020 durante il quale la cantautrice ha rivelato la nascita di un fondo da un miliardo di dollari con il contributo dell’NFL a sostegno della comunità afroamericana.

Una necessità, quella della filantropia a favore delle attività commerciali e del popolo afroamericano, che si è fatta sentire alla luce della tragedia di George Floyd con il risveglio delle coscienze da parte di molti artisti tra i quali Beyoncé e Kanye West.

Per ascoltare il nuovo singolo di Alicia Keys in rotazione radiofonica dovremo attendere venerdì 18 settembre, la stessa data in cui uscirà il nuovo disco Alicia che verrà portato sul palco durante il World Tour che partirà nel 2021 dopo la posticipazione dovuta alla pandemia del Coronavirus.

Testo

[Verse 1]

All I, all I ever wanted

Was a dollar and a chance

Find, find what I’m made of

Alright

Coming, coming from the bottom

Better learn how to dance

Find, find what you’re made of

Alright [Pre-Chorus]

Feel like my love is wasting

Every day, yeah

Get so damn tired of chasing

Every day, yeah

And now it’s you I’m missing

Every day, yeah

Every day, yeah

Every day [Chorus]

So can we talk for a minute?

Stop for a minute

All I wanna do is you

Oh, can we touch for a second?

Be us for a second

Don’t matter what I give it to

My love looks better on you [Post-Chorus]

My love looks better on you

Promise you, baby

Promise you, baby

Hold up [Verse 2]

All I, all I ever wanted

Was a city and some keys

Run, run through the street now

Alright [Pre-Chorus]

And now it’s you I’m missing

Every day, yeah

Every day, yeah

Every day [Chorus]

So can we talk for a minute?

Stop for a minute

All I wanna do is you

Oh, can we touch for a second?

Be us for a second

Don’t matter what I give it to

My love looks better on you

Promise you, baby [Post-Chorus]

You’re all I ever wanted

You’re all I ever wanted

So can we talk for a minute?

Just stop for a minute

‘Cause all I wanna do is you [Outro]

Promise you, baby

My love looks better on you

Promise you, baby

