Non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano oggi 15 settembre problemi Aruba Mail PEC. Una questione che, a dirla tutta, non affrontiamo da diversi mesi sulle nostre pagine, a testimonianza del fatto che questo 2020 tutto sommato non abbia regalato grossi disagi a coloro che hanno deciso di utilizzare il servizio. Tuttavia, bisogna concentrarsi su quanto sta avvenendo questo martedì, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff.

Come si manifestano i problemi Aruba Mail PEC oggi 15 settembre

Sostanzialmente, i problemi Aruba Mail PEC oggi 15 settembre si palesano poco dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, visto che la pagina tende a caricarsi all’infinito senza farci arrivare al solito menù dove troviamo le varie opzioni previste dalla piattaforma. Aggiornamenti in tempo reale sul malfunzionamento in questione potete trovarli all’interno del sito Down Detector, come sempre avviene in questi casi qui in Italia.

Impossibile prevede quando riusciremo a metterci alle spalle i problemi Aruba Mail PEC riscontrati oggi 15 settembre, ma è chiaro che tutti si attendano una nota ufficiale dell’azienda per comprendere cosa stia succedendo questa mattina. Anche voi riscontrate anomalie? In attesa di ulteriori sviluppi, chiedo come sempre ai nostri lettori di commentare l’articolo in questione, in modo da avere le idee più chiare sul malfunzionamento di queste ore.

Aggiornamento ore 11.52. I problemi Aruba Mail PEC di questa mattina sembrano essere abbastanza seri, visto che la mole di segnalazioni sta crescendo in modo significativo. Insomma, c’è odore di down, anche se non escludo che l’anomalia sia risolta nel giro di pochi minuti. A breve ne sapremo di più, ma nel frattempo rinnovo l’invito ai nostri lettori, affinché rilascino un commento qui di seguito con le proprie impressioni sul bug di martedì mattina.