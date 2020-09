L‘evento Apple del 15 settembre ha avuto un primo protagonista, ovvero l’Apple Watch Series 6, dal nuovo design e con tante funzionalità inedite. Si parte dalle colorazioni: alluminio blu, oro, grigio e nero grafite e product-RED. Il dispositivo, che sarà basato su watchOS 7, sarà votato al monitoraggio della salute: misurazione della quantità di ossigeno nel sangue in 15 secondi, funzione sleep app per tenere sotto controllo il sonno, app dedicata che vi ricorderà quando è arrivato il momento di lavarsi le mani (frequenza e giusta modalità) e misurazione VO2Max (oltre all’elettrocardiogramma, già incluso nelle precedenti versioni). Il chip dell’Apple Watch 6? La CPU A13 Bionic di iPhone. Lo smartwatch offre anche più spunti di personalizzazione con tante nuove watchfaces ed il cinturino ‘Solo Loop’, che non presenta fori, né interruzioni di sorta. Un’altra novità su cui vale la pena indugiare è l’opzione ‘Family Setup‘, che consente ai più guovani di usufruire dell’indossabile in tutta sicurezza dando la possibilità agli adulti di monitorare le attività dell’orologio dei propri figli. Il prezzo di Apple Watch Series 6 (modello GPS) ha una base di partenza di 439 euro, che diventano a partire da 539 per la versione GPS + Cellular. Il primo esemplare può anche essere ordinato adesso sul sito ufficiale della divisione italiana, come anche attraverso l’app Apple Store, con disponibilità effettiva da venerdì 18 settembre.

Parliamo anche di Apple Watch SE, un orologio più economico, ma con tutte le funzionalità per restare sempre connessi e stare attenti alla propria salute. L’indossabile utilizza il chip S5 dello scorso anno, e vanta diversi sensori (tra cui il giroscopo e l’altimetro), sebbene manchi la funzione elettrocardiogramma. Apple Watch SE verrà proposto anche in versione cellular. C’è il GPS, in modo da permettere ai genitori di sapere sempre dove sono i propri figli, ed a loro di tenere traccia dell’attività fisica che si sta svolgendo. Il prezzo di Apple Watch SE Wi-Fi + Cellular (eSIM) è di 309 euro (permarrà anche Apple Watch Series 3 in catalogo, al prezzo di 229 euro).













Una nota a parte merita Fitness+, il servizio che consentirà ai propri user di fare esercizio ovunque si voglia, senza bisogno di altro (la musica è inclusa, anche per chi non è abbonato ad Apple Music). L’abbonamento funziona su un po’ tutti i dispositivi ed il prezzo è di 9,99 dollari al mese (79,99 dollari l’anno). Fitness+ non sarà da subito disponibile in Italia. Chi fosse interessato potrà anche sottoscrivere l’abbonamento ad Apple One, di cui si potrà usufruire dalla stagione autunnale con 30 giorni gratuiti. Per il mercato italiano i piani di Apple One disponibili sono due: l’individuale con Apple Music, Arcade, Apple TV+ e 50GB su iCloud a 14,95 euro /mese, ed il familiare con Apple Music, Arcade, Apple TV+ e 200GB su iCloud a 19,95 euro/mese (condivisione fino ad un massimo di cinque utenti).

Gli ultimi dispositivi che l’evento Apple ci ha regalato quest’oggi 15 settembre sono iPad di ottava generazione e iPad Air 4, entrambi ufficial. Il nuovo modello base della gamma monta sotto il cofano il SoC A12 Bionic, mentre il display resta su una diagonale da 10.2 pollici, con prezzo di partenza di 329 dollari. iPad 8 godrà del supporto ad Apple Pencil ed alla Smart Keyboard attraverso lo Smart Connector. iPad Air 4, invece, migliora notevolmente il design in quanto il tasto centrale cede il passo a cornici molto sottili (che un po’ ricordano la gamma iPad Pro), pur mancando il Face ID (rimpiazzato dal Touch ID). Molto belle le nuove colorazioni disponibili: rose gold, verde e celeste. La diagonale dello schermo di iPad Air 4 è di 10.9 pollici, con pannello Liquid Retina da 3.8MP (display LCD con angoli smussati). Il tablet è spinto dal processore Apple A14 a 5nm, che verrà utilizzato anche sugli iPhone 12 non ancora presentati. iPad Air 4 include una porta USB-C ed una fotocamera da 12MP con apertura f/1.8, videoregistrazione 4K a 60fps (240 fps slo-mo) ed una stabilizzazione video migliorata. I prezzi per l’Italia di iPad 8 sono di 389, 529, 489 e 629 euro, rispettivamente per i modelli da 32GB (Wi-Fi e Wi-Fi + LTE) e per quelli da 128GB (Wi-Fi e Wi-Fi + LTE). Quanto ad iPad Air 4, invece, le cifre per il nostro Paese sono le seguenti: 669, 809, 839 e 979 euro, rispettivamente per i modelli da 64GB (Wi-Fi e Wi-Fi + LTE), e per quelli da 256GB (Wi-Fi e Wi-Fi + LTE).