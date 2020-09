Vi state chiedendo quando esce iOS 14 e la sua compatibilità con i vari iPhone? Adesso che l’evento Apple di oggi 15 settembre si è concluso, dando alla luce Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad di ottava generazione e iPad Air 4 (per citare solo i dispositivi, mentre potete trovare in questo articolo tutte le informazioni emerse durante il keynote), la domanda è una sola, ovvero quando esattamente la mela morsicata rilascerà la versione finale del sistema operativo proprietario. Insieme ad iPad OS 14, iOS 14 verrà rilasciato a partire da domani 16 settembre, presumibilmente a partire dalle ore 19 italiane. Le novità di quest’ultima versione sono davvero abbondanti: ai widget ad App Library, passando per il PIP, per l’app ‘Traduci’ e finendo con Car Key (per citare solo le maggiori, ma ce ne sono di tantissime altre).

Non tutti gli iPhone, però, potranno supportare iOS 14. L’aggiornamento è riservato ai melafonini che hanno ricevuto iOS 13, tra cui i seguenti: “iPhone 11, iPhone 11 Pro e Pro Max, iPhone XS e XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone SE di prima e seconda generazione, iPhone 6S e 6S Plus, iPod Touch di settima generazione“.

Come sempre, sarà possibile installare iOS 14 in due modalità: via OTA attraverso il percorso ‘Impostazioni > Generali> Aggiornamento software‘ (in ogni caso non prima di aver effettuato un backup dei vostri dati tramite iTunes o iCloud), attendendo comunque che iOS 14 risulti effettivamente disponibile per il vostro melafonino, oppure procedendo all’upgrade tramite iTunes (collegate il device tramite cavo al PC, attendendo che venga opportunamente riconosciuto, cliccate su ‘Riepilogo‘ e poi su ‘Verifica aggiornamenti‘. Una volta riconosciuto iOS 14, potrete dare l’ok per proseguire all’installazione. Ecco la risposta che stavate cercando: la major-release verrà rilasciata domani 16 settembre, presumibilmente intorno alle ore 19 italiane.