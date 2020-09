Netflix ha appena diffuso il primo teaser trailer ufficiale (disponibile qui) di un nuovo film natalizio, intitola Qualcuno Salvi Il Natale 2. Si tratta del sequel della pellicola uscita nel 2018, in cui l’attore Kurt Russell presta il volto a Babbo Natale.

Il nuovo filmato mostra il Villaggio di Babbo Natale, animato da creature magiche, innevato e pieno di addobbi natalizi. Come anticipato nella parte finale del primo capito, in Qualcuno Salvi Il Natale 2 il pubblico troverà l’attrice Premio Oscar Goldie Hawn nei panni della dolce metà di Babbo Natale. Inoltre, è anche stata confermata la data d’uscita: il prossimo 25 novembre.

Nel film, Belsnickel, un misterioso combinaguai dotato di poteri magici, minaccia di distruggere per sempre il Natale. Nel frattempo, l’adolescente Kate Pierce ritrova nuovamente Santa Claus, che vive in un magico villaggio insieme alla moglie. Riusciranno insieme a salvare il Natale?

Il primo capitolo è stato diretto da Clay Kaytis (Angry Birds – Il Film). Il regista di Qualcuno Salvi Il Natale 2 sarà invece Chris Columbus, regista di Mamma, Ho Perso L’Aereo, Mrs. Doubtfire, L’Uomo Bicentenario ed Harry Potter E La Pietra Filosofale.

Il cast della pellicola è composto da Kurt Russell (The Hateful Eight, C’era Una Volta A… Hollywood, Guardiani Della Galassia Vol. 2, Escape From New York), Goldie Hawn (Fiore Di Cactus, Tutti Dicono I Love You), Judah Lewis, Kimberly Williams-Paisley, Tyrese Gibson, Julian Dennison.

Qualcuno Salvi Il Natale 2 arriverà su Netflix a partire dal prossimo 25 novembre. Avete già visto il primo capitolo? Cosa ne pensate?